DIRETTA: il sorteggio degli spareggi di Europa League LIVE! Dove vederlo in tv e streaming e l'avversaria del Bologna

Si è conclusa la prima fase di Europa League, quella a girone unico che ha visto l'eliminazione di 12 squadre. Mentre le prime 8 della classifica sono passate direttamente agli ottavi, quelle classificate dalla nona alla ventiquattresima posizione disputeranno i playoff.
Tra queste c'è anche il Bologna di Vincenzo Italiano, arrivato decimo e fuori per poco quindi dalle prime 8 della classifica. L'altra italiana presente in Europa League, ovvero la Roma, è riuscita invece a evitare gli spareggi qualificandosi subito agli ottavi.
Di seguito il sorteggio, che avverrà presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera).