DIRETTA: il sorteggio degli spareggi di Europa League LIVE! Dove vederlo in tv e streaming e l'avversaria del Bologna

Il sorteggio di Europa League che decreterà le 8 sfide dei playoff: il Bologna è l'unica italiana e conoscerà l'avversario per accedere agli ottavi.

Si è conclusa la prima fase di Europa League, quella a girone unico che ha visto l'eliminazione di 12 squadre. Mentre le prime 8 della classifica sono passate direttamente agli ottavi, quelle classificate dalla nona alla ventiquattresima posizione disputeranno i playoff. 

Tra queste c'è anche il Bologna di Vincenzo Italiano, arrivato decimo e fuori per poco quindi dalle prime 8 della classifica. L'altra italiana presente in Europa League, ovvero la Roma, è riuscita invece a evitare gli spareggi qualificandosi subito agli ottavi.

Di seguito il sorteggio, che avverrà  presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera).

  • LE POSSIBILI AVVERSARIE DEL BOLOGNA

    Il Bologna essendo arrivata decima sarà testa di serie nel sorteggio e potrà quindi giocare il ritorno in casa. 

    Due le possibili avversarie dei rossoblù, la squadra di Italiano affronterà una tra Dinamo Zagabria e Brann, arrivate rispettivamente 21esima e 22esima in classifica. 

  • IL REGOLAMENTO DEL SORTEGGIO DI EUROPA LEAGUE

    Il sorteggio non è 'libero' ma basato sulla posizione in classifica. Le squadre vengono abbinate in base alla loro posizione al termine della fase campionato. Le squadre che si sono classificate dalla nona alla sedicesima posizione sono teste di serie. 

    Come spiega il regolamento UEFA: "I club vengono abbinati in base alla loro posizione al termine della fase campionato, formando quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14 e 15 e 16) e quattro coppie non teste di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22 e 23 e 24).

    I club di ogni coppia di testa di serie vengono sorteggiati contro i club di ogni coppia non testa di serie: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18". I club di ogni coppia di testa di serie vengono sorteggiati contro i club di ogni coppia non testa di serie: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22 e così via. Il Bologna (10) affronterà infatti una tra Dinamo Zagabria e Brann (23 e 24)". 

  • DOVE VEDERE IL SORTEGGIO DI EUROPA LEAGUE

    Ci sono più modi per vedere il sorteggio degli spareggi di Europa League in diretta tv e streaming: dunque sia in televisione che tramite qualsiasi dispositivo mobile, come un computer, un cellulare o un tablet.

    Sky metterà a disposizione dei propri clienti l'evento tramite abbonamento: il canale di riferimento per seguirlo sarà Sky Sport 24. Sorteggio visibile inoltre in diretta streaming (anche scaricando l'app su una moderna smart tv) su Amazon Prime Video.

    Anche l'UEFA trasmetterà in diretta streaming il sorteggio, sia tramite UEFA.tv che attraverso il proprio canale YouTube.

  • A CHE ORA INIZIA IL SORTEGGIO DI EUROPA LEAGUE

    Il sorteggio di Europa League è in programma oggi, venerdì 30 gennaio, alle ore 13.

    Avverrà cioè al termine di quello di Champions League, che inizia invece alle ore 12. 

