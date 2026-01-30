DIRETTA: il sorteggio degli spareggi di Europa League LIVE! Dove vederlo in tv e streaming e l'avversaria del Bologna

Il sorteggio non è 'libero' ma basato sulla posizione in classifica. Le squadre vengono abbinate in base alla loro posizione al termine della fase campionato. Le squadre che si sono classificate dalla nona alla sedicesima posizione sono teste di serie.

Come spiega il regolamento UEFA: "I club vengono abbinati in base alla loro posizione al termine della fase campionato, formando quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14 e 15 e 16) e quattro coppie non teste di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22 e 23 e 24).

I club di ogni coppia di testa di serie vengono sorteggiati contro i club di ogni coppia non testa di serie: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18". Il Bologna (10) affronterà infatti una tra Dinamo Zagabria e Brann (23 e 24)".