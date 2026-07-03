La partita ha probabilmente segnato l'addio alla Coppa del Mondo del capitano croato Luka Modric. Ronaldo, che ha condiviso molti successi con il centrocampista al Real Madrid, ha avuto un momento privato con lui dopo il fischio finale.

«Gli ho detto addio. Resta una leggenda del calcio, abbiamo quasi la stessa età. Ho grande rispetto per Modric e per ciò che continua a fare», ha dichiarato Ronaldo parlando del 40enne maestro.