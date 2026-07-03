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Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

"Diogo è lassù a illuminarci" - Cristiano Ronaldo rende omaggio a Jota con una maglia speciale dopo la vittoria del Portogallo ai Mondiali

C. Ronaldo
Portogallo
D. Jota
Portogallo vs Croazia
Croazia
Coppa del Mondo

Cristiano Ronaldo ha reso un commovente omaggio a Diogo Jota dopo la vittoria del Portogallo sulla Croazia ai Mondiali. Al fischio finale, il capitano portoghese ha indossato la maglia con il vecchio numero 21 di Jota e ha dedicato la vittoria al compianto compagno di nazionale.

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  • Un tributo speciale a Diogo Jota

    Ronaldo ha guidato i festeggiamenti del Portogallo dopo la vittoria per 2-1 sulla Croazia ai Mondiali, dedicando un commovente omaggio a Jota nel primo anniversario della sua scomparsa. Il capitano ha indossato la maglia numero 21 del compagno scomparso e ha indicato il cielo dopo il fischio finale. Il successo qualifica il Portogallo agli ottavi di finale, al termine di un match difficile contro una tenace Croazia.

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  • Ronaldo dedica la vittoria a Jota

    Dopo la partita, Ronaldo ha spiegato che il Portogallo voleva onorare Jota con la vittoria. L’attaccante ha poi ribadito il tributo sui social media dopo aver festeggiato con i compagni.

    «È una giornata speciale per il nostro Jota, che è lassù a illuminarci», ha dichiarato alla SIC. «Sappiamo che è qui con noi e vincere oggi era l’unica cosa sensata per onorarlo al meglio».

    Poi ha scritto su Instagram: «Abbiamo vinto per noi, per Diogo e per il Portogallo!!! FORZAAAAA!!!!»



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  • Addio a un’altra leggenda

    La partita ha probabilmente segnato l'addio alla Coppa del Mondo del capitano croato Luka Modric. Ronaldo, che ha condiviso molti successi con il centrocampista al Real Madrid, ha avuto un momento privato con lui dopo il fischio finale.

    «Gli ho detto addio. Resta una leggenda del calcio, abbiamo quasi la stessa età. Ho grande rispetto per Modric e per ciò che continua a fare», ha dichiarato Ronaldo parlando del 40enne maestro.

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  • Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La Spagna ci aspetta negli ottavi di finale

    Il Portogallo affronta la Spagna negli ottavi di finale, rivincita della finale della Nations League 2025. La vittoria tiene viva la speranza di Ronaldo di conquistare la Coppa del Mondo, ma la Seleção dovrà mantenere la calma dopo la sfida tesa con la Croazia.

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