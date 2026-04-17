Dimarco riscrive un altro record in Serie A: sei reti e 15 assist, nessun esterno come lui in una singola stagione

È difficile dire se Dimarco sia il principale artefice di quello che, con ogni probabilità, sarà uno Scudetto meritatamente conquistato dall’Inter.

Come lui, anche Calhanoglu e Lautaro hanno mostrato per lunghi tratti della stagione la loro versione migliore, contribuendo con goal pesanti alla fuga in classifica.

Ciò che distingue Dimarco, però, è la continuità di rendimento e di partecipazione alle reti nerazzurre, elementi che lo rendono un protagonista assoluto.

Per un giocatore che solo un anno fa sembrava destinato a non reggere più di un’ora a partita, oggi è diventato uno dei senatori e degli insostituibili della squadra.