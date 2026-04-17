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Thuram Dimarco Inter CagliariGetty Images
Michael Baldoin

Dimarco riscrive un altro record in Serie A: sei reti e 15 assist, nessun esterno come lui in una singola stagione

Serie A
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Inter vs Cagliari
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Il numero 32 nerazzurro continua a fissare nuovi record in questo campionato: sale a quota 15 assist in Serie A, a una sola lunghezza dal primato del Papu Gómez.

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Un altro passo verso lo Scudetto, un’altra prestazione solida che avvicina definitivamente l’Inter alla riconquista del titolo di Campione d’Italia dopo la delusione dello scorso anno.

L’addio di Simone Inzaghi e l’arrivo di un tecnico giovane come Cristian Chivu potevano complicare i piani nerazzurri, ma la realtà si è rivelata ben diversa.

Tra i principali beneficiari del cambio in panchina c’è Federico Dimarco, decisivo anche contro il Cagliari con il suo 15° assist in questo campionato che, sommato alle sei reti, gli consente di aggiornare ulteriormente la bacheca dei record personali.

  • ASSIST PER THURAM: SONO 15 IN STAGIONE

    Un primo tempo complicato, ma un avvio di ripresa spumeggiante.

    Corsa sulla fascia sinistra, tocco delicato di mancino e tap-in vincente di Thuram: Dimarco firma così il suo 15° passaggio vincente in questa Serie A.

    Un dato che lo colloca tra i migliori assist-man nell’era moderna del campionato a 20 squadre (dal 2004/05): soltanto Luis Alberto (15) e Papu Gómez (16), entrambi nella stagione 2019/20, ci erano riusciti in un singolo torneo.

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  • NON SOLO ASSIST: SONO ANCHE 6 LE RETI IN SERIE A

    Ma Dimarco, al di là della precisione chirurgica nel servire i compagni, non è soltanto un uomo assist.

    Da esterno di un centrocampo a cinque, il classe 1997 è stato infatti capace di andare a segno per sei volte.

    Un contributo complessivo che, tra goal e assist, lo rende protagonista in 21 reti nerazzurre in questa Serie A.

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  • NESSUN ESTERNO COME LUI: DIMARCO DA RECORD

    Nessun difensore, né alcun esterno di centrocampo, aveva mai raggiunto numeri simili in una singola stagione di Serie A.

    Dimarco ha così superato definitivamente Massimo Oddo, che nel 2005/06 con la Lazio era riuscito a segnare sette reti, servendo però “solo” 13 assist.


  • È IL VERO MVP DI QUESTA SERIE A?

    È difficile dire se Dimarco sia il principale artefice di quello che, con ogni probabilità, sarà uno Scudetto meritatamente conquistato dall’Inter.

    Come lui, anche Calhanoglu e Lautaro hanno mostrato per lunghi tratti della stagione la loro versione migliore, contribuendo con goal pesanti alla fuga in classifica.

    Ciò che distingue Dimarco, però, è la continuità di rendimento e di partecipazione alle reti nerazzurre, elementi che lo rendono un protagonista assoluto.

    Per un giocatore che solo un anno fa sembrava destinato a non reggere più di un’ora a partita, oggi è diventato uno dei senatori e degli insostituibili della squadra.

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