Dimarco riscrive un altro record in Serie A: sei reti e 15 assist, nessun esterno come lui in una singola stagione

Un altro passo verso lo Scudetto, un’altra prestazione solida che avvicina definitivamente l’Inter alla riconquista del titolo di Campione d’Italia dopo la delusione dello scorso anno.
L’addio di Simone Inzaghi e l’arrivo di un tecnico giovane come Cristian Chivu potevano complicare i piani nerazzurri, ma la realtà si è rivelata ben diversa.
Tra i principali beneficiari del cambio in panchina c’è Federico Dimarco, decisivo anche contro il Cagliari con il suo 15° assist in questo campionato che, sommato alle sei reti, gli consente di aggiornare ulteriormente la bacheca dei record personali.