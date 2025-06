Dimarco non è più un titolarissimo dell'Italia: pesa il finale di stagione in apnea con l'Inter

Norvegia vs Italia

Titolarità a rischio in Norvegia per Dimarco: il finale di stagione con l'Inter si sta facendo sentire nelle scelte di Spalletti.

L'esordio dell'Italia nel girone di qualificazione ai prossimi Mondiali nordamericani rappresenta già uno snodo cruciale: azzurri di scena contro Haaland e compagni in Norvegia, capolista a punteggio pieno con sei punti conquistati nelle prime due partite.

A Oslo, nell'undici titolare azzurro, non dovrebbe figurare Federico Dimarco, ancora alle prese con l'enorme delusione da smaltire relativamente alla finale di Champions League persa in malo modo con l'Inter al cospetto del PSG.

Il match europeo di Monaco di Baviera è stato soltanto l'ultimo atto di un finale di stagione decisamente da dimenticare per il classe 1997, non più imprescindibile in ottica Nazionale.