Dimarco in rampa di (ri)lancio: a Venezia titolare per lasciare alle spalle numeri in flessione e discorso rinnovo

Da MVP della Serie A al periodo di leggera flessione. Federico Dimarco non sta entusiasmando come aveva fatto nella scorsa stagione, con un rendimento che, anche in termini numerici, è molto distante dal 2025/26.
Contro la Fiorentina è partito dalla panchina, senza poi, una volta dentro al rettangolo verde, dare un grosso contributo nonostante la rimonta nerazzurra.
L’analisi del suo momento non è semplice, perchè comunque Dimarco era, è e resta un autentico punto di riferimento tecnico e morale, ma questo primo pezzo di annata e i discorsi sul rinnovo stanno lasciando qualche interrogativo, forse, di troppo.
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