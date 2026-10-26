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FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

Dimarco in rampa di (ri)lancio: a Venezia titolare per lasciare alle spalle numeri in flessione e discorso rinnovo

Serie A
Venezia vs Inter
Inter
F. Dimarco

L’esterno mancino di Chivu alle prese con un momento delicato della sua avventura in nerazzurro: il rendimento non è quello della straordinaria scorsa stagione e il rinnovo non sembra vicinissimo.

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Da MVP della Serie A al periodo di leggera flessione. Federico Dimarco non sta entusiasmando come aveva fatto nella scorsa stagione, con un rendimento che, anche in termini numerici, è molto distante dal 2025/26.

Contro la Fiorentina è partito dalla panchina, senza poi, una volta dentro al rettangolo verde, dare un grosso contributo nonostante la rimonta nerazzurra.

L’analisi del suo momento non è semplice, perchè comunque Dimarco era, è e resta un autentico punto di riferimento tecnico e morale, ma questo primo pezzo di annata e i discorsi sul rinnovo stanno lasciando qualche interrogativo, forse, di troppo. 


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  • COSA SUCCEDE A DIMARCO IN CAMPO

    In primis, Dimarco non sembra avere la freschezza della passata stagione. Era stato determinante con un bottino, in termini di goal e assist, davvero debordante. Nella sua partenza in flessione, certamente, pesa una condizione fisica che non è proprio quella dei giorni migliori, complice alcuni piccoli guai fisici, così come quello accusato contro il Napoli.

  • Dimarco InterGetty Images

    STATISTICHE A CONFRONTO

    Dimarco era stato incredibilmente pesante in termini offensivi in tutto il percorso nel 2025/26. Con 18 assist e ben 7 reti, valsi la palma di MVP assoluto della Serie A, era stato dominante nelle metà campo avversarie. Statistiche diametralmente opposte a quelle di quest’anno, dove ha totalizzato solamente 2 passaggi vincenti e uno 0 perdurante alla voce dei goal segnati.

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  • CARLOS AUGUSTO BENE MA A VENEZIA GIOCA DIMARCO

    A “disturbare” Dimarco, poi, è un Carlos Augusto in spolvero straordinario. L’ex Monza, fino a qui, ha messo a referto 4 goal e 2 assist fra Serie A e Champions League. Cifre assolutamente straordinarie, che testimoniano come la concorrenza interna sia aperta. A Venezia, però, Dimarco tornerà a giocare all’inizio, a pochi giorni dal derby, anche per mettere in cascina dei minuti importanti a caccia della miglior forma possibile per affrontare il Milan. Per lui sarà un test fondamentale, anche in termini di fiducia.


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  • Giuseppe Marotta InterGetty Images

    DIALOGO RINNOVO APERTO

    In questo rebus calcistico, poi, si inserisce anche l’aspetto legato al rinnovo di contratto. Una faccenda che si sta rivelando complessa: l’entourage ha fatto una richiesta abbastanza alta per quanto riguarda l’ingaggio, a certificarne lo status da top player. L’Inter, al momento, non ha l’accordo, il che può chiaramente influire sulla serenità del numero 32 nerazzurro. 

    I dialoghi, ovviamente, continueranno, l’impressione è che la permanenza di Dimarco all’Inter non sia in dubbio, ma ci vorrà ancora del tempo. 

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