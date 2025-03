Dimarco fuori dalla lista dei convocati dell'Italia per la Nations League: perché non è stato chiamato da Spalletti

Dimarco non figura tra i convocati di Spalletti per la doppia sfida che vedrà l'Italia affrontare la Germania ai quarti di Nations League.

Si avvicina il ritorno in campo dell'Italia, attesa dal primo appuntamento del 2025: gli azzurri saranno gli avversari della Germania ai quarti di finale della Nations League 2024/25.

Un doppio confronto (andata a Milano giovedì 20 marzo, ritorno in programma a Dortmund tre giorni più tardi) a cui non prenderà parte Federico Dimarco.

L'esterno dell'Inter non è stato infatti convocato da Luciano Spalletti: ma perché non scenderà in campo con la maglia della Nazionale dopo non aver saltato nemmeno un match della fase a gironi?