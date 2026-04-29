Dimarco e l’Inter ancora insieme: la clausola nel contratto e le discussioni sul nuovo rinnovo, la situazione

Una stagione da record e un futuro che sarà ancora nerazzurro. Il rapporto tra Federico Dimarco e l’Inter va ben oltre il 2027, attuale data di scadenza del contratto.

Il laterale sinistro dell’Inter, così come tutto il resto della squadra, è concentrato sul un finale di stagione che molto presto potrebbe regalare la gioia tricolore, forse già contro il Parma domenica prossima. Poi sei penserà alla Coppa Italia.

Per il contratto invece non c’è fretta: quella del 2027 è solo una scadenza burocratica visto che tra le parti non ci sono dubbi sulla volontà di proseguire insieme.