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Inter DimarcoGetty Images
Nino Caracciolo

Dimarco e l’Inter ancora insieme: la clausola nel contratto e le discussioni sul nuovo rinnovo, la situazione

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F. Dimarco

Il contratto del laterale sinistro è in scadenza nel 2027, ma il club può rinnovarlo automaticamente per un’altra stagione. Le parti sono al lavoro per un nuovo accordo.

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Una stagione da record e un futuro che sarà ancora nerazzurro. Il rapporto tra Federico Dimarco e l’Inter va ben oltre il 2027, attuale data di scadenza del contratto.

Il laterale sinistro dell’Inter, così come tutto il resto della squadra, è concentrato sul un finale di stagione che molto presto potrebbe regalare la gioia tricolore, forse già contro il Parma domenica prossima. Poi sei penserà alla Coppa Italia.

Per il contratto invece non c’è fretta: quella del 2027 è solo una scadenza burocratica visto che tra le parti non ci sono dubbi sulla volontà di proseguire insieme.

  • LA CLAUSOLA NEL CONTRATTO

    Federico Dimarco, come detto, è legato all’Inter da un contratto fino al 2027 ma nell’accordo è presente una clausola unilaterale a favore del club per estendere l’accordo fino al 2028. L’accordo scatterà la prossima primavera, ma l’Inter potrà esercitarlo quando lo riterrà più opportuno.

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  • SI LAVORO ALL’ACCORDO FINO AL 2030

    Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, più in avanti il contratto di Dimarco potrebbe essere prolungato fino al 2030, rivendendo anche le cifre dell’ingaggio, con il terzino dell’Inter che oggi guadagna 4 milioni di euro netti a stagione.

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  • LEGAME FORTISSIMO

    Sempre secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il feeling tra Dimarco e l’Inter è così forte che l’intesa per il futuro è totale: un legame emotivo che non può vacillare davanti a una questione burocratica (il contratto in scadenza 2027).

  • UNA STAGIONE DA RECORD

    Federico Dimarco ha vissuto l’ennesima stagione super. Un’annata da record che al momento fa registrare 6 goal e 18 assist in campionato (record assoluto per la Serie A) e una rete in Champions League contro il Borussia Dortmund.

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