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Dimarco InterGetty Images

Dimarco e il rinnovo con l'Inter: "Non ne abbiamo ancora parlato, speravo che succedesse"

Inter
F. Dimarco
Serie A

Segnale importante dell'esterno ai campioni d'Italia

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Federico Dimarco, esterno sinistro dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in occasione del Gran Galà del Calcio:

"Dove è nata la scorsa stagione? È partito tutto dalla sconfitta in finale di Champions contro il PSG. Il lavoro è partito da subito, tutti insieme ci siamo chiusi, abbiamo lavorato in un'unica direzione per cercare di ripartire e di fare meglio della stagione prima. Penso che abbiamo fatto una grande stagione, facendo un double incredibile, che nessuno a inizio stagione si aspettava. A livello personale è stata una stagione incredibile fra gol e assist".

  • BARCELLONA SU DI LUI E RINNOVO

    "Fa sempre piacere essere accostati a questi grandi club. Sapete la mia storia all'Inter, sono qui da tanti anni, ci sono cresciuto. Per quanto riguarda il rinnovo, al momento non ne abbiamo ancora parlato: speravo che succedesse, visto come è finita la scorsa stagione, però ci sarà modo di parlarne prossimamente. Il Napoli? Squadra forte, l'anno scorso è arrivato secondo. È un avversario che da un po' di partite non riusciamo a battere: dovremo cercare di andare in campo e portare a casa i 3 punti, sono fondamentali".

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  • L'ADDIO DI AUSILIO

    "Ausilio? Onestamente non me l'aspettavo, l'ho letto sui giornali stamattina dopo l'allenamento. È una persona a cui sono legato, a cui voglio bene, che ha fatto tanto per l'Inter, abbiamo vinto tanto insieme. Ci tengo a dargli un abbraccio e a fargli un in bocca al lupo per il futuro".

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