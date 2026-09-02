Dimarco e il rinnovo con l'Inter: "Non ne abbiamo ancora parlato, speravo che succedesse"

Federico Dimarco, esterno sinistro dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in occasione del Gran Galà del Calcio:

"Dove è nata la scorsa stagione? È partito tutto dalla sconfitta in finale di Champions contro il PSG. Il lavoro è partito da subito, tutti insieme ci siamo chiusi, abbiamo lavorato in un'unica direzione per cercare di ripartire e di fare meglio della stagione prima. Penso che abbiamo fatto una grande stagione, facendo un double incredibile, che nessuno a inizio stagione si aspettava. A livello personale è stata una stagione incredibile fra gol e assist".