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Thuram Dimarco Torino InterGetty Images
Stefano Silvestri

Storico Dimarco: 17 assist in una singola stagione di Serie A, superato il record del Papu Gomez

Serie A
Inter
F. Dimarco

L'esterno dell'Inter ha servito due palloni perfetti, il primo a Thuram e il secondo a Bisseck, sul campo del Torino. Ed è già entrato nella storia del nostro campionato a 4 giornate dalla fine.

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Altri due assist al bacio. Altri due palloni perfetti trasformato in goal da altrettanti compagni di squadra. Altre due pennellate provenienti dal sinistro educatissimo e fatato di Federico Dimarco.

L'esterno dell'Inter ha fatto partire i due cross che, contro il Torino, hanno permesso alla capolista di portarsi in doppio vantaggio: prima ha mandato a segno Thuram, che ha scherzosamente lustrato la scarpa sinistra del compagno in stile Moriero-Ronaldo, e poi dalla bandierina ha prodotto anche il cross per lo 0-2 di Bisseck.

Non si è trattato di due assist come tutti gli altri, per un semplice motivo: all'Olimpico Grande Torino, Dimarco è già entrato nella storia della Serie A.

  • SUPERATO GOMEZ

    Sono 17 gli assist messi a referto da Dimarco in questa stagione, contando appunto le partite di Serie A. Si tratta di un record per il massimo campionato italiano, un primato che l'ex giocatore di Parma e Verona può ora vantare in solitaria.

    Fino a oggi il primato in questione relativo a una singola stagione era detenuto da un altro personaggio iconico della A: il Papu Gomez, pure lui a 16 e superato ora proprio da Dimarco.



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  • LA STAGIONE DA RECORD DEL PAPU

    L'ex giocatore dell'Atalanta, che oggi indossa la maglia del Padova in Serie B, ha collezionato 16 assist in una stagione che per l'Atalanta ha avuto un sapore particolare: il 2019/20.

    In quell'annata Gomez si è scatenato, formando un trio strepitoso con Ilicic e Zapata. E aggiungendo i 16 assist in questione a 7 goal segnati personalmente, ha contribuito in maniera sostanziosa al terzo posto finale dell'Atalanta.

    La formazione di Gian Piero Gasperini, peraltro, quell'anno è andata anche a un passo da una leggendaria semifinale di Champions League: ai quarti è stata però eliminata in gara unica a Lisbona dal PSG, vincente in rimonta nel finale.

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  • PER L'INTER ERANO GIÀ 17

    L'Inter, sui propri profili social, aveva già attribuito all'esterno della Nazionale 17 assist, non 16, dopo lo 0-1 di Thuram. Un dato che deriva da quello ufficiale della Lega Serie A.



    L'inghippo deriva da Lecce-Inter 0-2 del 21 febbraio. In quell'occasione Dimarco ha fatto partire un cross dalla bandierina che Mkhitaryan ha trasformato nel destro del vantaggio a un quarto d'ora dalla fine, ma solo dopo una netta deviazione: in quel caso no, non si può dunque parlare di assist.

  • LA STAGIONE DELLA VITA

    Mai, neppure nell'anno dello Scudetto di Inzaghi o delle due finali di Champions League raggiunte e poi perse, Dimarco aveva avuto un simile rendimento. Anche dal punto di vista realizzativo, non soltanto degli assist: ha segnato 6 goal in campionato, come mai aveva fatto nel corso della propria carriera.

    La macchia, naturalmente, è doppia: sia l'eliminazione per mano del Bodo/Glimt in Champions League che quella, dolorosissima, dell'Italia in Bosnia, che per la terza volta consecutiva ha impedito a Dimarco e compagni di portare gli azzurri alla fase finale di un Mondiale.

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