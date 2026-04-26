Storico Dimarco: 17 assist in una singola stagione di Serie A, superato il record del Papu Gomez

Mai, neppure nell'anno dello Scudetto di Inzaghi o delle due finali di Champions League raggiunte e poi perse, Dimarco aveva avuto un simile rendimento. Anche dal punto di vista realizzativo, non soltanto degli assist: ha segnato 6 goal in campionato, come mai aveva fatto nel corso della propria carriera.

La macchia, naturalmente, è doppia: sia l'eliminazione per mano del Bodo/Glimt in Champions League che quella, dolorosissima, dell'Italia in Bosnia, che per la terza volta consecutiva ha impedito a Dimarco e compagni di portare gli azzurri alla fase finale di un Mondiale.