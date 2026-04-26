Storico Dimarco: 17 assist in una singola stagione di Serie A, superato il record del Papu Gomez

Altri due assist al bacio. Altri due palloni perfetti trasformato in goal da altrettanti compagni di squadra. Altre due pennellate provenienti dal sinistro educatissimo e fatato di Federico Dimarco.
L'esterno dell'Inter ha fatto partire i due cross che, contro il Torino, hanno permesso alla capolista di portarsi in doppio vantaggio: prima ha mandato a segno Thuram, che ha scherzosamente lustrato la scarpa sinistra del compagno in stile Moriero-Ronaldo, e poi dalla bandierina ha prodotto anche il cross per lo 0-2 di Bisseck.
Non si è trattato di due assist come tutti gli altri, per un semplice motivo: all'Olimpico Grande Torino, Dimarco è già entrato nella storia della Serie A.