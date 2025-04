Difesa distratta e infermeria che inizia a svuotarsi: 2-2 Bayern contro il Borussia Dortmund a pochi giorni dall’Inter

Il Bayern Monaco non va oltre il 2-2 interno contro il Borussia Dortmund: brilla soprattutto Muller, fondamentali i cambi.

Poteva approfittare dello 0-0 interno del Bayer Leverkusen contro l’Union Berlino per allungare ulteriormente in classifica e mettere una seria ipoteca sul titolo di Campione di Germania, il Bayern Monaco però non è andato oltre il 2-2 nel Klassiker contro il Borussia Dortmund.

Una sfida, quella che ha visto protagonisti gli avversari dell’Inter in Champions League, che si è fatta realmente all’altezza delle aspettative soltanto nell’ultimo quarto.

Sì perché la squadra di Kompany non ha brillato nel primo tempo ed anzi ha dovuto rincorrere per far suo un punto comunque importante nell’economia della sua corsa verso il trionfo in Bundesliga (resta a +6).