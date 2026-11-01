Difesa a tre o difesa a quattro, chi gioca in attacco tra Kolo Muani e Woltemade: come cambia la Juventus contro il Napoli

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La Juventus contro il Napoli si gioca tanto. Luciano Spalletti, forse, si gioca tutto.
E proprio per questo motivo il tecnico starebbe pensando se farlo a modo suo, ossia abbandonando l'assetto delle ultime partite che non ha prodotto la svolta sperata.
Spalletti d'altronde aveva iniziato la stagione con le idee ben chiare e la ferrea volontà di passare stabilmente alla difesa a quattro, schierando tre giocatori alle spalle di una punta.
Poi il confronto con lo spogliatoio e il ritorno alla linea a tre. Ma dopo la pesante sconfitta di Genova tutto potrebbe nuovamente cambiare. Di certo, a meno di clamorose sorprese, ci sarà un grande bocciato.