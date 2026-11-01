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Genoa CFC v Juventus FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Difesa a tre o difesa a quattro, chi gioca in attacco tra Kolo Muani e Woltemade: come cambia la Juventus contro il Napoli

Serie A
Juventus
Juventus vs Napoli
Napoli

Luciano Spalletti pensa di cambiare nuovamente l'assetto tattico della sua Juventus contro il Napoli: dalla difesa a quattro alla doppia punta. E potrebbe esserci un'esclusione eccellente.

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La Juventus contro il Napoli si gioca tanto. Luciano Spalletti, forse, si gioca tutto.

E proprio per questo motivo il tecnico starebbe pensando se farlo a modo suo, ossia abbandonando l'assetto delle ultime partite che non ha prodotto la svolta sperata.

Spalletti d'altronde aveva iniziato la stagione con le idee ben chiare e la ferrea volontà di passare stabilmente alla difesa a quattro, schierando tre giocatori alle spalle di una punta.

Poi il confronto con lo spogliatoio e il ritorno alla linea a tre. Ma dopo la pesante sconfitta di Genova tutto potrebbe nuovamente cambiare. Di certo, a meno di clamorose sorprese, ci sarà un grande bocciato.

  • RITORNA LA DIFESA A QUATTRO?

    Il ritorno alla difesa a tre rappresentava un tentativo per restituire maggiore solidità e più certezze ad alcuni singoli, in particolare Bremer.

    Tentativo che però non è bastato per evitare di subire quattro goal nelle ultime tre partite tra campionato ed Europa League. Ma soprattutto ha portato alla rovinosa sconfitta sul campo del Genoa col brasiliano peraltro sempre tra i peggiori.

    Da qui la tentazione forte di Spalletti che potrebbe rimettersi a quattro. In questo caso resterebbero fuori sia Federico Gatti che Andrea Cambiaso.

    Il terzino destro sarà Pierre Kalulu con Lloyd Kelly dall'altra parte a garantire più copertura, mentre al centro verrebbero confermati Bremer e Lucumi.

    In caso di conferma della difesa a tre invece sarebbe aperto il ballottaggio tra Gatti e Kelly.

  • IL JOLLY MCKENNIE

    Quella che avrebbe in mente Spalletti è una sorta di via di mezzo tra il 4-2-3-1 di inizio stagione e il 3-5-2 delle ultime uscite.

    A centrocampo infatti dovrebbero restare in ogni caso a tre anche perché Douglas Luiz, punto fermo della Juventus attuale, fatica maggiormente in una mediana a due che lo costringe a coprire più campo.

    Da qui la scelta di affiancare al brasiliano Weston McKennie. Insieme a loro potrebbe esserci Teun Koopmeiners che al momento pare favorito su Pape Sarr.

    Nel caso in cui Spalletti dovesse confermare la difesa a tre, invece, giocherebbero entrambi con McKennie che verrebbe dirottato sulla fascia sinistra.

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  • WOLTEMADE O KOLO MUANI: CHI GIOCA?

    E in attacco? L'esperimento della doppia punta non ha mai convinto del tutto Spalletti. Anche perché lo priva di un'alternativa importante a gara in corso.

    Contro il Napoli potrebbe toccare di nuovo a Randal Kolo Muani iniziare dal 1' con Nick Woltemade pronto a subentrare dalla panchina, dove a disposizione ci sarà finalmente anche Jeff Ekhator.

    Nell'eventuale 3-4-3 potrebbe esserci spazio per Jeremie Boga sulla fascia sinistra con Edon Zhegrova dall'altra parte. Kerim Alajbegovic invece dovrebbe partire fuori dopo i 45' insufficienti contro il Genoa.

    Non è però escluso che alla fine Spalletti conceda un'altra occasione alla doppia punta. In quel caso ovviamente tornerebbe titolare Woltemade con Kolo Muani.

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  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA JUVENTUS

    Di seguito la possibile formazione della Juventus contro il Napoli:

    JUVENTUS (3-5-2): Vicario; Bremer, Lucumi, Kelly; Kalulu, Sarr, Douglas Luiz, Koopmeiners, McKennie; Kolo Muani, Woltemade. All. Spalletti

    Questa invece la formazione in caso di ritorno della difesa a quattro:

    JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Kelly; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners; Zhegrova, Kolo Muani, Boga. All. Spalletti.

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