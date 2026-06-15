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Marcelo Bielsa Uruguay GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Dietro le quinte della gestione "tossica" di Marcelo Bielsa in Uruguay: i metodi di "El Loco" sotto la lente d'ingrandimento in vista dell'esordio ai Mondiali

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Arabia Saudita vs Uruguay

Nonostante quasi 40 anni nel calcio professionistico, Marcelo Bielsa ha vinto pochi trofei di alto livello. Pep Guardiola però sostiene che non importa: «Essere amati è il titolo più grande, più della Champions League o della Premier League», ha detto il catalano. «Essere amati è ciò che conta di più, e credo che Marcelo sia l’allenatore più amato al mondo».

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Pochi tattici sono più ammirati nella comunità mondiale degli allenatori, e i tifosi di città diverse come Leeds e Bilbao adorano Bielsa. In Uruguay, però, l’argentino è una figura controversa, e non per la sua nazionalità.

Il soprannome “El Loco” lo spiega bene: si definisce un “generatore di tensione”, e la sua personalità ossessiva può motivare o esasperare i giocatori.

Per questo l’Uruguay arriva ai Mondiali 2026 come squadra più imprevedibile. Bielsa ha già annunciato che lascerà la panchina dopo il torneo: solo allora si scoprirà se sarà ricordato come un genio o davvero “El Loco”.

  • Uruguay Presents New Coach Marcelo BielsaGetty Images Sport

    Un inizio promettente

    Sorprende che Bielsa sia ancora alla guida dell’Uruguay alla vigilia dell’esordio ai Mondiali contro l’Arabia Saudita di lunedì, considerando l’ottimo avvio del suo mandato.

    Alla presentazione nel maggio 2023 aveva detto tutte le cose giuste. La sua ingente retribuzione ha suscitato perplessità in Uruguay, ma lui ha ribadito che il denaro non era stato decisivo.

    "L'AUF non ha dovuto convincermi, semmai il contrario", ha dichiarato. "Voglio far parte di questo progetto per due motivi: la qualità dei giocatori uruguaiani e il fatto che la squadra appartenga al popolo".

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  • Argentina v Uruguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Stupire Messi

    Dopo l'eliminazione al Mondiale 2022 in Qatar, i tifosi sapevano che la rosa andava rinnovata. Ma la fretta con cui Bielsa ha messo da parte icone come Edinson Cavani e Luis Suárez ha scatenato un dibattito nazionale.

    Alla fine del 2023, però, Bielsa stava convertendo gli scettici in sostenitori: l'Uruguay aveva appena ottenuto due vittorie consecutive nelle qualificazioni ai Mondiali contro Brasile e Argentina. Il 2-0 a Buenos Aires è stato tanto impressionante quanto storico.

    L'Uruguay non vinceva in trasferta sul vicino dal 1937 e l'Argentina aveva perso solo una delle precedenti 51 gare in tutte le competizioni. Come ammesso da Lionel Messi, i campioni del mondo e sudamericani in carica non hanno retto l'intensità del pressing e la rapidità delle transizioni avversarie.

    "Si vede la mano di Bielsa nel modo in cui gioca l'Uruguay", ha commentato Messi. "In tutte le nazionali o nei club, compresa l'Argentina, il suo stile è molto riconoscibile. E in Uruguay ha una buona generazione di giocatori".

    La sensazione che Bielsa stesse costruendo qualcosa di speciale si rafforzò con il terzo posto alla Copa America dell'estate successiva, ma subito dopo quel torneo negli Stati Uniti tutto iniziò a crollare.

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  • Uruguay v Brazil - CONMEBOL Copa America USA 2024Getty Images Sport

    Suárez si scaglia contro

    Javier Martínez, due volte vincitore della Champions League, ha detto che ogni calciatore dovrebbe lavorare con Bielsa «almeno una volta nella vita». Suárez, invece, dopo il ritiro internazionale di settembre 2024, sembra non voler più incrociare l’argentino.

    L'ex attaccante del Barcellona aveva contribuito alla Copa America dell'Uruguay con un gol all'ultimo minuto nella finale per il terzo posto contro il Canada, ma la sua esperienza con Bielsa è stata totalmente negativa.

    Suarez ha dichiarato che Bielsa, uomo taciturno che «non salutava nemmeno» i giocatori, aveva ripetutamente mancato di rispetto i compagni.

    "Durante la Copa America ho visto cose che mi hanno fatto male e che non ho rivelato per il bene del gruppo", ha dichiarato l'ex attaccante del Liverpool a DSports Uruguay. "Continuerà a succedere: i giocatori arriveranno al limite e esploderanno". E aveva ragione.


  • FBL-INTERNATIONAL-FRIENDLY-USA-URUAFP

    «Impossibile giustificare questo risultato»

    Il 18 novembre a Tampa, Florida, l’Uruguay è stato sconfitto 5-1 dagli Stati Uniti, pur privi di diversi giocatori chiave. Nonostante fosse un’amichevole, la prestazione è stata deludente e Bielsa, da sempre schietto, non ha cercato di nasconderlo.

    "Non c'è modo di giustificare questo risultato", ha ammesso. "Ritengo che ciò che risenta maggiormente di questa prestazione sia il mio approccio alla partita, il modo in cui ho preparato i giocatori.

    Quello che è successo stasera dipende da me: dal mio ruolo di allenatore, dalla formazione e dal gioco che ho proposto. I migliori giocatori uruguaiani non dovrebbero mai perdere contro la squadra di riserva degli Stati Uniti".

    Bielsa sembrava un tecnico che, se non aveva perso il sostegno dei giocatori, li aveva comunque sfiniti. E non era la prima volta.


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  • Marcelo Bielsa Press ConferenceGetty Images Sport

    Beato e maledetto

    Le squadre di Bielsa non sono solo sinonimo di pressing; sono anche famose per esaurire le energie, soprattutto nel finale di stagione. Giocare con un'intensità così incessante è faticoso, non solo fisicamente.

    Bielsa è la risposta calcistica a Rust Cohle di True Detective: un uomo con una mente brillante, ma logorante. Cohle diceva: «Non sono adatto alle persone, starmi vicino fa male. Le consumo, diventano infelici».

    Bielsa si riconoscerebbe. In una conferenza di due ore dopo la sconfitta a Tampa, ha ammesso: “Quando arrivo, l’atmosfera diventa tesa. Appaio poco perché sono tossico: starmi vicino peggiora le persone. Capite?

    Ci sono persone tossiche che vedono solo gli errori da correggere, sono esigenti e mai soddisfatte. Parla solo del lavoro che sta facendo. Quando esce a mangiare legge il giornale per non integrarsi con chi lo circonda e non parlare di cose che lo distraggono.

    Non pensare che mi piaccia: è il mio karma. Sono timido, ossessivo, robotico e non sopporto il disordine. È difficile per me essere spensierato e amichevole.

  • FBL-WC-2026-URU-PRESSERAFP

    Speciale o folle?!

    Di conseguenza, nessuno sa cosa aspettarsi da Bielsa o dalla sua squadra in Nord America. A marzo due pareggi incoraggianti contro Inghilterra e Algeria sembravano aver riportato un po’ d’ordine, ma da allora l’Uruguay non ha più giocato amichevoli e l’incertezza attorno alla Celeste è cresciuta.

    L’Uruguay resta l’incognita del torneo: può stupire o crollare, e la sua avventura, come quella del suo controverso tecnico, promette spettacolo.

    Bielsa e il suo metodo sono sotto i riflettori: è ancora un visionario o è fuori dal calcio moderno che ha contribuito a creare?

    Un solo torneo non cambierà l’opinione di Guardiola e degli altri grandi tattici, che continueranno a stimarlo. Anche l’allenatore degli Stati Uniti, Mauricio Pochettino, lo definisce “speciale” per la sua personalità “molto diversa da noi, allenatori normali”.

    Se il suo mandato in Uruguay finirà in polemica o in trionfo è ancora incerto: nelle prossime settimane scopriremo se “El Loco” è davvero impazzito o se c’è ancora metodo nella sua follia.

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