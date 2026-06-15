Dietro le quinte della gestione "tossica" di Marcelo Bielsa in Uruguay: i metodi di "El Loco" sotto la lente d'ingrandimento in vista dell'esordio ai Mondiali

Dopo l'eliminazione al Mondiale 2022 in Qatar, i tifosi sapevano che la rosa andava rinnovata. Ma la fretta con cui Bielsa ha messo da parte icone come Edinson Cavani e Luis Suárez ha scatenato un dibattito nazionale.

Alla fine del 2023, però, Bielsa stava convertendo gli scettici in sostenitori: l'Uruguay aveva appena ottenuto due vittorie consecutive nelle qualificazioni ai Mondiali contro Brasile e Argentina. Il 2-0 a Buenos Aires è stato tanto impressionante quanto storico.

L'Uruguay non vinceva in trasferta sul vicino dal 1937 e l'Argentina aveva perso solo una delle precedenti 51 gare in tutte le competizioni. Come ammesso da Lionel Messi, i campioni del mondo e sudamericani in carica non hanno retto l'intensità del pressing e la rapidità delle transizioni avversarie.

"Si vede la mano di Bielsa nel modo in cui gioca l'Uruguay", ha commentato Messi. "In tutte le nazionali o nei club, compresa l'Argentina, il suo stile è molto riconoscibile. E in Uruguay ha una buona generazione di giocatori".

La sensazione che Bielsa stesse costruendo qualcosa di speciale si rafforzò con il terzo posto alla Copa America dell'estate successiva, ma subito dopo quel torneo negli Stati Uniti tutto iniziò a crollare.