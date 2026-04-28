Diego Simeone è superato tatticamente o è ancora l’uomo giusto per guidare l’Atletico Madrid?

Nel finale di quella stagione straordinaria, la rosa dell’Atletico Madrid arrivò però sulle gambe e pagò lo sforzo, crollando amaramente ai supplementari contro il Real Madrid nella finale di Champions League. Ma contro il Barcelona, nell’ultima giornata decisiva per il titolo, la resilienza dei Colchoneros fu evidente a tutti.

Sotto di un goal e colpiti dagli infortuni di Diego Costa e Arda Turan, gli ospiti reagirono trovando il pareggio con Diego Godin a inizio ripresa, prima di resistere con una difesa eroica che strappò persino gli applausi del Camp Nou.

“Questa squadra non molla mai” - dichiarò l’ex attaccante dell’Atletico e del Barça David Villa - “Abbiamo iniziato con tutto contro, ma la squadra ha reagito e ha giocato come ha fatto per tutta la stagione. Siamo un gruppo di guerrieri. Ma il Cholo è la chiave, è il punto di riferimento da cui tutti traiamo ispirazione”.

In effetti, Diego Simeone era diventato il simbolo stesso della squadra. I giocatori cambiavano – l’Atletico finalista di Champions nel 2016 era molto diverso da quello battuto a Lisbona due anni prima – ma lui restava, garantendo continuità a quell’intensità feroce che è diventata il marchio di fabbrica del club.

“Il talento è importante”, spiegò una volta l’ex direttore sportivo dell’Atletico, oggi all’Arsenal, Andrea Berta. “Ma senza la mentalità giusta per giocare per Simeone, un calciatore non può avere successo all’Atletico”.