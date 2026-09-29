Diego Pugno sta conquistando l'Ajax, i numeri dell'attaccante cresciuto nella Juventus: cosa può succedere con i bianconeri e il sogno azzurro

La scorsa estate la Juventus ha deciso di cedere Diego Pugno, che si è trasferito in Olanda.

E con la seconda squadra dell'Ajax, che milita nella seconda serie locale, sta vivendo un ottimo inizio di stagione: sono già cinque i goal realizzati dall'attaccante italiano in otto presenze, a cui vanno aggiunti due assist. Splendido in particolare il colpo di tacco con cui ha deciso la gara contro l'Helmond a fine agosto.

Numeri e giocate che non sono passati inosservati e potrebbero presto permettere a Pugno di conquistare spazio in Prima squadra.

Non è escluso che se la sua crescita dovesse continuare il giovane attaccante possa finire nel mirino di Roberto Mancini, sempre attento ai talenti italiani che giocano all'estero.