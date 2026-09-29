Diego Pugno sta conquistando l'Ajax, i numeri dell'attaccante cresciuto nella Juventus: cosa può succedere con i bianconeri e il sogno azzurro

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Giovani italiani crescono in giro per l'Europa e sognano l'azzurro.
Le recenti convocazioni di Mancini, da Samuele Inacio a Ali Zoma, fanno sperare anche altri ragazzi che non sono ancora del tutto esplosi ad altissimi livelli.
Uno di questi è sicuramente Diego Pugno, ceduto dalla Juventus all'Ajax dopo gli anni trascorsi nelle giovanili bianconere ed oggi grande protagonista in Olanda. Seppure ancora con la seconda squadra.
Pugno però ha solo vent'anni e ampi margini di miglioramento che potrebbero portarlo presto in Prima squadra. E poi, chissà, magari dritto a Coverciano.