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Diego Pugno AjaxInstagram
Lelio Donato

Diego Pugno sta conquistando l'Ajax, i numeri dell'attaccante cresciuto nella Juventus: cosa può succedere con i bianconeri e il sogno azzurro

Eerste Divisie
Jong Ajax vs VVV-Venlo
Jong Ajax
VVV-Venlo

L'attaccante, cresciuto nella Juventus con cui ha anche debuttato in Serie A, oggi brilla con la seconda squadra dell'Ajax. Diego Pugno a soli vent'anni sogna di conquistare Eredivisie e Nazionale.

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Giovani italiani crescono in giro per l'Europa e sognano l'azzurro.

Le recenti convocazioni di Mancini, da Samuele Inacio a Ali Zoma, fanno sperare anche altri ragazzi che non sono ancora del tutto esplosi ad altissimi livelli.

Uno di questi è sicuramente Diego Pugno, ceduto dalla Juventus all'Ajax dopo gli anni trascorsi nelle giovanili bianconere ed oggi grande protagonista in Olanda. Seppure ancora con la seconda squadra.

Pugno però ha solo vent'anni e ampi margini di miglioramento che potrebbero portarlo presto in Prima squadra. E poi, chissà, magari dritto a Coverciano.

  • CHI È DIEGO PUGNO

    Diego Pugno è un attaccante italiano classe 2006, quindi ha appena compiuto vent'anni, ed è nato a Borgaro Torinese in provincia di Torino.

    Può giocare sia come terminale offensivo della squadra che come seconda punta in appoggio ad un altro compagno di reparto.

    Rapido e dotato di un ottimo tiro, Pugno ha fatto tutta la trafila nelle giovanili della Juventus dove è arrivato giovanissimo.

  • IL DEBUTTO IN SERIE A CON LA JUVENTUS

    La Juventus ha acquistato Pugno nel 2021 dal Borgaro, squadra del paese in cui è nato.

    Inizialmente inserito nella formazione Under 16 bianconera, ha poi scalato tutte le selezioni giovanili col passaggio all'Under 17 fino alla Primavera con cui ha giocato la Youth League.

    L'1 dicembre 2024 per Pugno è arrivato anche il debutto in Serie A con la maglia della Juventus quando Thiago Motta, allora allenatore bianconero, lo ha inserito all'84' della gara contro il Lecce.

    Quella però è rimasta la sua unica presenza visto che nella stagione successiva Pugno si è diviso tra Primavera e Next Gen.

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  • L'ESPLOSIONE ALL'AJAX E IL SOGNO AZZURRO

    La scorsa estate la Juventus ha deciso di cedere Diego Pugno, che si è trasferito in Olanda.

    E con la seconda squadra dell'Ajax, che milita nella seconda serie locale, sta vivendo un ottimo inizio di stagione: sono già cinque i goal realizzati dall'attaccante italiano in otto presenze, a cui vanno aggiunti due assist. Splendido in particolare il colpo di tacco con cui ha deciso la gara contro l'Helmond a fine agosto.

    Numeri e giocate che non sono passati inosservati e potrebbero presto permettere a Pugno di conquistare spazio in Prima squadra.

    Non è escluso che se la sua crescita dovesse continuare il giovane attaccante possa finire nel mirino di Roberto Mancini, sempre attento ai talenti italiani che giocano all'estero.

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  • IL FUTURO DI PUGNO: COSA SUCCEDE CON LA JUVE

    Ma quale sarà il futuro di Diego Pugno? Può ancora tornare alla Juventus?

    L'attaccante è stato ceduto dai bianconeri in prestito con diritto di riscatto, dunque il suo destino è nelle mani dell'Ajax che potrebbe acquistarlo a titolo definitivo al termine della stagione.

    Pugno è peraltro solo il terzo giocatore italiano ad indossare la prestigiosa maglia dei Lancieri dopo Lorenzo Lucca e Daniele Rugani, ma non ha ancora debuttato in Prima squadra.

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