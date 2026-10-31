Diego Moreira è stato il vero colpo del Milan? Quanto è costato il protagonista assoluto nel suo primo derby contro l'Inter

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Gonçalo Ramos? No. Ad oggi il vero grande colpo del calciomercato estivo del Milan è Diego Moreira.
L'esterno rossonero, peraltro in dubbio fino all'ultimo per un affaticamento muscolare, è stato l'assoluto protagonista del derby. Il primo della sua carriera.
D'altronde, dopo il timido debutto all'Allianz Stadium, Moreira aveva già segnato una doppietta decisiva all'Olimpico evitando al Milan la sconfitta contro la Lazio.
Di certo però una prestazione di questo livello nel derby a soli 22 anni certifica lo status di un giocatore che può scrivere pagine importanti nella storia rossonera.