Diego Moreira è stato il vero colpo del Milan? Quanto è costato il protagonista assoluto nel suo primo derby contro l'Inter

Come dicevamo sopra ad oggi l'acquisto di Diego Moreira sembra il vero grande colpo di mercato messo a segno dal Milan nell'ultima sessione di calciomercato.

L'esterno è arrivato a titolo definitivo dallo Strasburgo, a cui la società rossonera ha versato circa 51 milioni di euro. Una cifra che molti avevano ritenuto eccessiva.

Anche perché la cifra, considerati i vari bonus inseriti nel contratto, potrebbe salire fino a quasi 68 milioni di euro. Segnale chiaro di come al Milan credessero moltissimo nelle qualità di Moreira.

Il belga d'altronde è passato da un grande club europeo come il Chelsea, dove però non ha trovato molto spazio.

Mentre nell'ultima stagione con lo Strasburgo, aveva segnato cinque goal e fornito nove assis tra Ligue 1, Conference League e Coppa di Francia.