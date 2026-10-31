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Moreira Milan HDGOAL
Lelio Donato

Diego Moreira è stato il vero colpo del Milan? Quanto è costato il protagonista assoluto nel suo primo derby contro l'Inter

Serie A
Milan
Milan vs Inter
Inter

Al primo derby si è preso subito la scena trascinando il Milan, doppio assist in dieci minuti e splendido calcio di punizione per il 3-1 contro l'Inter. Il vero colpo dell'ultimo mercato rossonero è Diego Moreira.

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Gonçalo Ramos? No. Ad oggi il vero grande colpo del calciomercato estivo del Milan è Diego Moreira.

L'esterno rossonero, peraltro in dubbio fino all'ultimo per un affaticamento muscolare, è stato l'assoluto protagonista del derby. Il primo della sua carriera.

D'altronde, dopo il timido debutto all'Allianz Stadium, Moreira aveva già segnato una doppietta decisiva all'Olimpico evitando al Milan la sconfitta contro la Lazio.

Di certo però una prestazione di questo livello nel derby a soli 22 anni certifica lo status di un giocatore che può scrivere pagine importanti nella storia rossonera.

  • DOPPIO ASSIST E PERLA SU PUNIZIONE

    Dopo aver saltato le due precedenti gare di campionato, contro Udinese e Bologna, Diego Moreira ha recuperato appena in tempo per il derby.

    Ruben Amorim però non ha avuto dubbi e lo ha subito schierato titolare sulla fascia destra. Una mossa che si è rivelata vincente.

    Pronti via Moreira è scappato via a Carlos Augusto, mettendo sul secondo palo un pallone delizioso che Pulisic ha schiacciato in porta di testa.

    L'esterno rossonero ha poi eseguito alla perfezione uno schema su calcio d'angolo servendo a Rabiot l'assist del raddoppio. E tutto questo in soli dieci minuti.

    Dopo il momentaneo 2-1 nerazzurro con Bastoni, prima dell'intervallo Moreira ha calciato una punizione dal limite che si è infilata alle spalle del Pepo Martinez riportando il Milan avanti di due.

  • I NUMERI DI DIEGO MOREIRA

    Ma come sta andando la prima stagione di Diego Moreira al Milan?

    Dopo essere rimasto in panchina nelle prime due giornate di campionato, Amorim lo aveva lanciato da titolare in casa della Juventus ma in quell'occasione l'esterno non ha brillato.

    Pochi giorni dopo però Moreira ha dato un saggio delle sue potenzialità realizzando una doppietta all'Olimpico contro la Lazio che ha permesso al Milan di pareggiare la partita.

    Moreira non segnava dal 30 settembre, quando aveva fatto centro contro il Lecce siglando la rete del definitivo 3-0 da subentrato.

    Nel complesso i suoi numeri sono più che buoni: quattro goal e tre assist in otto presenze ufficiali, di cui non tutte da titolare.

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  • IL VERO COLPO DEL MILAN?

    Come dicevamo sopra ad oggi l'acquisto di Diego Moreira sembra il vero grande colpo di mercato messo a segno dal Milan nell'ultima sessione di calciomercato.

    L'esterno è arrivato a titolo definitivo dallo Strasburgo, a cui la società rossonera ha versato circa 51 milioni di euro. Una cifra che molti avevano ritenuto eccessiva.

    Anche perché la cifra, considerati i vari bonus inseriti nel contratto, potrebbe salire fino a quasi 68 milioni di euro. Segnale chiaro di come al Milan credessero moltissimo nelle qualità di Moreira.

    Il belga d'altronde è passato da un grande club europeo come il Chelsea, dove però non ha trovato molto spazio.

    Mentre nell'ultima stagione con lo Strasburgo, aveva segnato cinque goal e fornito nove assis tra Ligue 1, Conference League e Coppa di Francia.

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