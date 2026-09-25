Diego Coppola titolare con l'Italia per la seconda volta, la prima fu in Norvegia: come sta andando al Paris FC

Tocca a Diego Coppola. Sarà lui, a meno di sorprese, a far coppia con Gianluca Mancini al centro della retroguardia azzurra nella notte dell'esordio dell'altro Mancini, Roberto.
Coppola era in ballottaggio con l'atalantino Scalvini e ha messo la freccia. Provato dal nuovo ct negli allenamenti di preparazione alla gara di stasera contro il Belgio, si è sostanzialmente guadagnato la maglia da titolare.
Per Coppola, che in Serie A ha militato nel Verona e oggi gioca in Francia con il Paris FC, si tratterà della seconda presenza da titolare con l'Italia. La prima, per usare un eufemismo, non andò bene. Né a lui, né alla squadra.
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