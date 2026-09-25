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Diego Coppola ItaliaGetty Images
Stefano Silvestri

Diego Coppola titolare con l'Italia per la seconda volta, la prima fu in Norvegia: come sta andando al Paris FC

UEFA Nations League A
Italia
Italia vs Belgio
D. Coppola
Paris FC

L'ex difensore del Verona farà coppia con Mancini al centro della retroguardia. Con una missione: dimenticare la notte nera di Oslo che costò il posto a Spalletti.

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Tocca a Diego Coppola. Sarà lui, a meno di sorprese, a far coppia con Gianluca Mancini al centro della retroguardia azzurra nella notte dell'esordio dell'altro Mancini, Roberto.

Coppola era in ballottaggio con l'atalantino Scalvini e ha messo la freccia. Provato dal nuovo ct negli allenamenti di preparazione alla gara di stasera contro il Belgio, si è sostanzialmente guadagnato la maglia da titolare.

Per Coppola, che in Serie A ha militato nel Verona e oggi gioca in Francia con il Paris FC, si tratterà della seconda presenza da titolare con l'Italia. La prima, per usare un eufemismo, non andò bene. Né a lui, né alla squadra.


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  • Diego Coppola ItaliaGetty Images

    LA NOTTE NERA IN NORVEGIA

    La prima volta assoluta risale al 6 giugno di un anno fa. Che non è una data qualsiasi: è una delle notti più nere dell'Italia negli ultimi anni, quella del tremendo capitombolo in Norvegia nella prima partita delle Qualificazioni Mondiali.

    A Oslo, quella sera, non c'è partita. Haaland e compagni segnano tre volte nel primo tempo, una proprio con il centravanti del Manchester City. E di fatto chiudono con 45 minuti d'anticipo una contesa mai nata, contro un avversario incapace di reagire. Luciano Spalletti pagherà quel tremendo ko con l'esonero.

    Coppola viene schierato dall'inizio dall'ex ct in una difesa a tre completata da Di Lorenzo e Bastoni. Ha le sue responsabilità sull'1-0 di Sorloth, poi bene o male riesce pure a cavarsela, per quanto sia possibile in un simile naufragio.

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  • TRE ANNI DOPO

    Coppola verrà mandato in campo da Spalletti anche nella partita successiva: il 2-0 alla Moldavia che non evita il ribaltone in panchina e l'esonero dell'attuale allenatore della Juventus.

    Il centrale che all'epoca milita nel Verona, però, a Reggio Emilia entra in campo solamente negli ultimi minuti al posto dell'acciaccato Ranieri. E per una volta contribuisce a tenere chiusa la porta di Donnarumma.

    Da quel momento, in pratica, Coppola e la Nazionale rimangono due rette parallele che non si toccano mai. O quasi.

    Diego viene ignorato da Gattuso nel suo primo ciclo di convocazioni, a settembre. In quello di ottobre c'è, contro Israele va in panchina, ma stavolta non gioca. Poi fuori a novembre e dentro nelle due sfide dei playoff contro Irlanda del Nord e Bosnia. Ma sedendosi in tribuna in entrambi i casi.

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  • Diego Coppola Paris FCGetty Images

    COME STA ANDANDO AL PARIS FC

    Roberto Mancini si è ricordato di Coppola al momento di stilare il gruppo per le partite di fine settembre e inizio ottobre. E con ragione, se è vero che l'ex veronese è un titolare fisso in Ligue 1.

    Coppola indossa la maglia del Paris FC, dove aveva ben figurato nella seconda parte della scorsa stagione dopo le difficoltà estreme nel trovare spazio al Brighton. I francesi lo avevano prelevato in prestito a gennaio e a luglio hanno deciso di acquistarlo a titolo definitivo.

    Una fiducia che l'azzurro sta ripagando: il suo nuovo allenatore, l'ex Chelsea Liam Rosenior, lo ha mandato in campo per 90 minuti in tutte e cinque le partite di Ligue 1 disputate fino a questo momento. Con un ottimo rendimento, se è vero che il tecnico ha detto di lui che "merita di essere chiamato in Nazionale".

    Coppola è uno dei pilastri del Paris FC, grazie a uno stile aggressivo e a quel metro e 93 che gli permette di svettare spesso nel gioco aereo. Anche grazie a lui i parigini viaggiano nei piani alti della classifica, hanno vinto tre partite e ne hanno pareggiate due, incassando appena tre reti e tenendo la porta chiusa tre volte.

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  • AL POSTO DI BASTONI

    Coppola prenderà il posto di Alessandro Bastoni, che se non fosse stato squalificato avrebbe certamente fatto coppia con Mancini: l'interista deve scontare il rosso rimediato in Bosnia ormai sei mesi fa, nella partita precedente a questa.

    Italia-Belgio non è Norvegia-Italia. Nel senso che l'importanza della partita è minore, nel senso anche che il difensore del Paris FC non si ritroverà di fronte un avversario assatanato come i norvegesi. E non ci sarà neppure un Haaland da tenere al guinzaglio. In teoria, insomma, i presupposti per far bene ci sono.

    Coppola, del resto, ha 22 anni. E dunque rientra pienamente nei potenziali candidati a far parte del gruppo di Mancini per i prossimi anni: nel cammino verso l'Europeo, dunque, ma anche verso il Mondiale. All'Olimpico avrà un esame da superare.

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