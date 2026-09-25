Diego Coppola titolare con l'Italia per la seconda volta, la prima fu in Norvegia: come sta andando al Paris FC

Roberto Mancini si è ricordato di Coppola al momento di stilare il gruppo per le partite di fine settembre e inizio ottobre. E con ragione, se è vero che l'ex veronese è un titolare fisso in Ligue 1.

Coppola indossa la maglia del Paris FC, dove aveva ben figurato nella seconda parte della scorsa stagione dopo le difficoltà estreme nel trovare spazio al Brighton. I francesi lo avevano prelevato in prestito a gennaio e a luglio hanno deciso di acquistarlo a titolo definitivo.

Una fiducia che l'azzurro sta ripagando: il suo nuovo allenatore, l'ex Chelsea Liam Rosenior, lo ha mandato in campo per 90 minuti in tutte e cinque le partite di Ligue 1 disputate fino a questo momento. Con un ottimo rendimento, se è vero che il tecnico ha detto di lui che "merita di essere chiamato in Nazionale".

Coppola è uno dei pilastri del Paris FC, grazie a uno stile aggressivo e a quel metro e 93 che gli permette di svettare spesso nel gioco aereo. Anche grazie a lui i parigini viaggiano nei piani alti della classifica, hanno vinto tre partite e ne hanno pareggiate due, incassando appena tre reti e tenendo la porta chiusa tre volte.