Dibu Martinez nuovo portiere della Juventus? Cosa manca, l'alternativa Vicario e il futuro di Di Gregorio

La Juventus vuole il Dibu Martinez come nuovo portiere titolare per la prossima stagione.
Cerca un numero uno di leadership, esperienza e affidabilità. Ma cosa manca davvero per chiudere la trattativa?
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Sfruttando gli ottimi rapporti con gli agenti del Dibu Martinez (gli stessi di Svilar) Carnevali è vicino dal trovare un accordo col giocatore per un ingaggio decisamente ribassato rispetto a quello che percepisce all'Aston Villa.
Il portiere argentino guadagna attualmente 9 milioni di euro a stagione, ma è disposto a tagliare il suo stipendio per sbarcare in Serie A. L'offerta della Juventus è infatti di 5-5,5 milioni e le parti sono sempre più vicine.
L'ostacolo, in questo momento, è rappresentato dalla richiesta dell'Aston Villa che per liberare Martinez chiede non meno di 10 milioni di euro, cifra considerata troppo elevata per la Juventus. Se dunque il giocatore spinge per un trasferimento in bianconero, c'è invece ancora da convincere il club inglese ad abbassare le pretese.
Proprio in tal senso rimane in piedi l'alternativa Vicario.
Perché se l'Aston Villa non dovesse arretrare per quanto riguarda la valutazione del cartellino del Dibu, allora la Juventus potrebbe andare con maggiore convinzione su Vicario, in uscita dal Tottenham e sicuramente più economico rispetto al nazionale argentino.
Chiaramente la Juventus ha poi la necessità di cedere un portiere per far spazio al nuovo arrivato.
Uno tra Di Gregorio e Perin lascerà certamente Torino, ma non è scontato che a farlo sia l'ex Monza, che potrebbe comunque rimanere a giocarsi il posto.
Dipende molto dalle offerte che arriveranno. Perin vuole giocarsi almeno un'ultima stagione da titolare in Serie A e alla fine chissà che non sia proprio lui a salutare i bianconeri.