Dibu Martinez nuovo portiere della Juventus? Cosa manca, l'alternativa Vicario e il futuro di Di Gregorio

Sfruttando gli ottimi rapporti con gli agenti del Dibu Martinez (gli stessi di Svilar) Carnevali è vicino dal trovare un accordo col giocatore per un ingaggio decisamente ribassato rispetto a quello che percepisce all'Aston Villa.

Il portiere argentino guadagna attualmente 9 milioni di euro a stagione, ma è disposto a tagliare il suo stipendio per sbarcare in Serie A. L'offerta della Juventus è infatti di 5-5,5 milioni e le parti sono sempre più vicine.

L'ostacolo, in questo momento, è rappresentato dalla richiesta dell'Aston Villa che per liberare Martinez chiede non meno di 10 milioni di euro, cifra considerata troppo elevata per la Juventus. Se dunque il giocatore spinge per un trasferimento in bianconero, c'è invece ancora da convincere il club inglese ad abbassare le pretese.