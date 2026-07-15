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Emiliano Martinez Argentina 2026Getty Images
Lelio Donato

Dibu Martinez alla Juventus si complica: la posizione ufficiale dell'Aston Villa, l'offerta bianconera e le possibili alternative al portiere argentino

Calciomercato
Juventus

L'Aston Villa ha dichiarato di non voler cedere il suo portiere che però ha già un accordo con la Juventus e spinge per trasferirsi in bianconero. Ma per il Dibu Martinez serve l'offerta giusta.

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Dibu Martinez alla Juventus rischia di saltare. Questo almeno stando alla posizione ufficiale dell'Aston Villa.

Il club inglese ha dichiarato di non voler cedere il suo portiere togliendolo di fatto dal mercato. Ma le cose non stanno esattamente così.

Dibu vuole lasciare l'Aston Villa e ha già un accordo di massima con la Juventus, che però deve trovare quello con gli inglesi.

Ma quindi cosa può succedere? La Juventus formulerà una nuova offerta per il Dibu Martinez o cambierà obiettivo?

  • LA POSIZIONE DELL'ASTON VILLA

    "Martinez rimarrà con noi, non abbiamo alcuna intenzione di lasciarlo partire quest'estate. La squadra ha bisogno della sua dedizione e della sua vasta esperienza ed è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione", ha dichiarato il direttore delle operazioni calcistiche dell'Aston Villa, Damian Vidagany.

    Lo stesso Vidagany ha smentito direttamente anche le voci sulla Juventus: "Tutte le notizie pubblicate dai media sul suo possibile trasferimento alla Juventus non rispecchiano la vera posizione del club. Martinez è un giocatore molto importante per noi e ci aspettiamo che continui a offrire prestazioni eccezionali insieme ai suoi compagni".

    Un chiusura definitiva o solo un modo per tirare sul prezzo?

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  • IL DIBU SPINGE PER LA JUVE

    Decisiva per il buon esito dell'operazione potrebbe alla fine risultare la volontà di Martinez.

    Il portiere è attualmente concentrato solo sui Mondiali con l'Argentina ma avrebbe già chiaramente espresso il desiderio di provare una nuova esperienza.

    La scelta del Dibu sarebbe ricaduta sulla Juventus, con cui il suo entourage ha raggiunto un accordo di massima per un triennale da cinque milioni netti a stagione.

    Una volta concluso il Mondiale dunque il discorso potrebbe riaprirsi ma toccherà alla Juventus venire incontro all'Aston Villa avvicinandosi alle richieste degli inglesi.

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  • QUANTO COSTA IL DIBU MARTINEZ

    La distanza tra Juventus e Aston Villa sul prezzo del Dibu Martinez è ancora notevole.

    I bianconeri hanno offerto appena sei milioni per il cartellino del portiere che ha un contratto fino al 2029 ma sta per compiere 34 anni.

    L'Aston Villa, che non vorrebbe cedere l'argentino, chiede il doppio e comunque non è disposto a scendere sotto i dieci milioni.

    Da qui le parole di Vidagany che sembrano chiudere definitivamente le porte ad eventuali acquirenti. In particolare alla Juventus.

    Carnevali però non ha mai negato l'interesse bianconero per il Dibu che resta il preferito di Spalletti.

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  • LE ALTERNATIVE PER LA PORTA DELLA JUVENTUS

    Se saltasse davvero il Dibu Martinez chi potrebbe arrivare alla Juventus?

    L'alternativa principale resta Gugliemo Vicario che è diventato la terza scelta in porta al Tottenham e vuole tornare in Italia. L'operazione potrebbe chiudersi in prestito con diritto di riscatto permettendo ai bianconeri di dirottare l'investimento in altri reparti.

    Carnevali però ha chiarito che l'ex Empoli non è l'unico candidato: "Non è soltanto una lotta a due tra Martinez e Vicario: ce ne sono anche altri. Credo che in questo momento dobbiamo fare più valutazioni. Basta pensare al "Dibu", che sta giocando il Mondiale per cui dobbiamo aspettare anche questo. Ci sono tante situazioni e credo che una società come la Juventus debba essere aperta su ogni fronte e attenta a quello che il mercato può proporre".

    I bianconeri monitorano ad esempio la situazione di Suzuki, che sembra vicino al Leeds. E restano vigili su Milinkovic-Savic che è in uscita dal Napoli. Ma l'obiettivo principale ad oggi è ancora il Dibu.

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