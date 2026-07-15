Dibu Martinez alla Juventus si complica: la posizione ufficiale dell'Aston Villa, l'offerta bianconera e le possibili alternative al portiere argentino

Se saltasse davvero il Dibu Martinez chi potrebbe arrivare alla Juventus?

L'alternativa principale resta Gugliemo Vicario che è diventato la terza scelta in porta al Tottenham e vuole tornare in Italia. L'operazione potrebbe chiudersi in prestito con diritto di riscatto permettendo ai bianconeri di dirottare l'investimento in altri reparti.

Carnevali però ha chiarito che l'ex Empoli non è l'unico candidato: "Non è soltanto una lotta a due tra Martinez e Vicario: ce ne sono anche altri. Credo che in questo momento dobbiamo fare più valutazioni. Basta pensare al "Dibu", che sta giocando il Mondiale per cui dobbiamo aspettare anche questo. Ci sono tante situazioni e credo che una società come la Juventus debba essere aperta su ogni fronte e attenta a quello che il mercato può proporre".

I bianconeri monitorano ad esempio la situazione di Suzuki, che sembra vicino al Leeds. E restano vigili su Milinkovic-Savic che è in uscita dal Napoli. Ma l'obiettivo principale ad oggi è ancora il Dibu.