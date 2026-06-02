Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Dibu Martinez Aston VillaGetty Images
Marco Trombetta

Dibu Martinez alla Juventus, perché i bianconeri pensano al portiere argentino come alternativa ad Alisson

Calciomercato
Juventus
Serie A

La Juventus sta pensando al Dibu Martinez per la porta: com'è nata l'idea, la situazione di Alisson e il futuro di Di Gregorio e Perin.

Pubblicità

  • PERCHÈ LA JUVENTUS VUOLE IL DIBU MARTINEZ

    Campione del Mondo con l'Argentina, fresco vincitore dell'Europa League con l'Aston Villa, esperienza internazionale e un carisma che in questo momento alla Juventus servirebbero come il pane.

    Per questo i bianconeri, e Spalletti, stanno valutando attentamente la pista che porta al Dibu Martinez, uno dei simboli della vittoria dell'Albiceleste ai Mondiali di Qatar 2022.

    Quest'anno, in particolare, alla Juventus è mancata quella garanzia a difesa della porta che col Dibu ritroverebbe. Un profilo di spessore (parliamo di un classe '92) capace di guidare anche la difesa.

    • Pubblicità

  • QUANTO COSTA IL DIBU MARTINEZ?

    Sotto l'aspetto contrattuale, tuttavia, la situazione non è semplicissima, visto che il Dibu è legato all'Aston Villa fino a giugno 2029 e il club inglese non è intenzionato a cederlo.

    Ci vorrebbero almeno 15 milioni per convincere il Villa a liberare il Dibu, che comunque percepisce uno stipendio molto alto, un aspetto che non va sottovalutato in termini di negoziazione.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA SITUAZIONE DI ALISSON, PRIMA SCELTA DELLA JUVE

    La prima scelta, da tempo, è Alisson, ma il cambio di allenatore e la mini rivoluzione che sta attraversando il Liverpool potrebbero cambiare le cose.

    I Reds hanno già detto addio a Salah e Robertson, due bandiere del club, e la società non vorrebbe rinunciare a un altro totem come Alisson in vista della prossima stagione.

    Per questo motivo, nonostante l'apertura del brasiliano a un ritorno in Serie A per vestire la maglia bianconera, l'addio al Liverpool non è più così scontato e la Juventus si è dovuta mettere in moto alla ricerca di un'alternativa.

  • IL FUTURO DI DI GREGORIO E PERIN

    In tal senso va valutato anche il futuro dei due portieri già presenti nella rosa della Juventus, Michele Di Gregorio e Mattia Perin.

    L'ex Monza, nonostante l'ultima deludente stagione, vuole comunque rimanere a Torino a giocarsi le sue possibilità nonostante l'arrivo di un nuovo portiere titolare.

    Diverso il discorso per quanto riguarda Perin, che invece è maggiormente orientato a lasciare la Juventus per tornare a giocare titolare in Serie A. Di sicuro, uno tra lui e Di Gregorio saluterà Torino, con l'ex Pescara come indiziato principale, visto che non resterebbe mai in bianconero per fare il terzo.

  • Pubblicità
    Pubblicità