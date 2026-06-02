Dibu Martinez alla Juventus, perché i bianconeri pensano al portiere argentino come alternativa ad Alisson

La prima scelta, da tempo, è Alisson, ma il cambio di allenatore e la mini rivoluzione che sta attraversando il Liverpool potrebbero cambiare le cose.

I Reds hanno già detto addio a Salah e Robertson, due bandiere del club, e la società non vorrebbe rinunciare a un altro totem come Alisson in vista della prossima stagione.

Per questo motivo, nonostante l'apertura del brasiliano a un ritorno in Serie A per vestire la maglia bianconera, l'addio al Liverpool non è più così scontato e la Juventus si è dovuta mettere in moto alla ricerca di un'alternativa.