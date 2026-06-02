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Dibu Martinez alla Juventus, perché i bianconeri pensano al portiere argentino come alternativa ad Alisson
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PERCHÈ LA JUVENTUS VUOLE IL DIBU MARTINEZ
Campione del Mondo con l'Argentina, fresco vincitore dell'Europa League con l'Aston Villa, esperienza internazionale e un carisma che in questo momento alla Juventus servirebbero come il pane.
Per questo i bianconeri, e Spalletti, stanno valutando attentamente la pista che porta al Dibu Martinez, uno dei simboli della vittoria dell'Albiceleste ai Mondiali di Qatar 2022.
Quest'anno, in particolare, alla Juventus è mancata quella garanzia a difesa della porta che col Dibu ritroverebbe. Un profilo di spessore (parliamo di un classe '92) capace di guidare anche la difesa.
QUANTO COSTA IL DIBU MARTINEZ?
Sotto l'aspetto contrattuale, tuttavia, la situazione non è semplicissima, visto che il Dibu è legato all'Aston Villa fino a giugno 2029 e il club inglese non è intenzionato a cederlo.
Ci vorrebbero almeno 15 milioni per convincere il Villa a liberare il Dibu, che comunque percepisce uno stipendio molto alto, un aspetto che non va sottovalutato in termini di negoziazione.
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LA SITUAZIONE DI ALISSON, PRIMA SCELTA DELLA JUVE
La prima scelta, da tempo, è Alisson, ma il cambio di allenatore e la mini rivoluzione che sta attraversando il Liverpool potrebbero cambiare le cose.
I Reds hanno già detto addio a Salah e Robertson, due bandiere del club, e la società non vorrebbe rinunciare a un altro totem come Alisson in vista della prossima stagione.
Per questo motivo, nonostante l'apertura del brasiliano a un ritorno in Serie A per vestire la maglia bianconera, l'addio al Liverpool non è più così scontato e la Juventus si è dovuta mettere in moto alla ricerca di un'alternativa.
IL FUTURO DI DI GREGORIO E PERIN
In tal senso va valutato anche il futuro dei due portieri già presenti nella rosa della Juventus, Michele Di Gregorio e Mattia Perin.
L'ex Monza, nonostante l'ultima deludente stagione, vuole comunque rimanere a Torino a giocarsi le sue possibilità nonostante l'arrivo di un nuovo portiere titolare.
Diverso il discorso per quanto riguarda Perin, che invece è maggiormente orientato a lasciare la Juventus per tornare a giocare titolare in Serie A. Di sicuro, uno tra lui e Di Gregorio saluterà Torino, con l'ex Pescara come indiziato principale, visto che non resterebbe mai in bianconero per fare il terzo.
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