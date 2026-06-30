Diallo protagonista ai Mondiali con l'Italia nel destino: dal provino alla Juventus, le voci sul Milan e il legame con Amorim

Michael Carrick l'ha seguito con attenzione durante il Mondiale 2026 con la Costa d'Avorio: due reti contro Ecuador e Norvegia prima di fare le valigie e tornare a casa, affondati dal goal di Erling Haaland nei sedicesimi di finale. Diallo torna a Manchester dove il miglior rendimento l'ha avuto con Ruben Amorim in panchina: fin dal suo arrivo l'allenatore portoghese ha creduto nelle qualità del ragazzo mettendo in panchina Rashford e Garnacho, l'ivoriano ha ringraziato totalizzando 10 reti e 11 assist in quel periodo; meglio, aveva fatto solo con Brambilla nella Primavera dell'Atalanta. Per questo, quando Amorim ha firmato col Milan, ci sono state delle voci di un possibile interessamento dei rossoneri per il giocatore, ma Diallo non è mai stato un'idea di Cardinale e Ibrahimovic.



