Quando il Manchester United ha speso 20 milioni per prendere Amad Diallo dall'Atalanta, in Inghilterra qualcuno ha storto il naso. 20 più altri 20 - più o meno - di bonus. "Sono troppi", dicevano. Un investimento che l'attaccante classe 2002 ha ripagato eccome: preso nel gennaio del 2021, dopo un paio di prestiti e un infortunio al ginocchio è diventato sempre più centrale nel progetto dei Red Devils. L'attaccante ivoriano è nel pieno di una fase storica complicata per il club: ruolo sempre più margina in Premier League, tanti allenatori uno dopo l'altro, ma lui è sempre lì, al centro di tutto. Un lumino di speranza per il futuro.
Diallo protagonista ai Mondiali con l'Italia nel destino: dal provino alla Juventus, le voci sul Milan e il legame con Amorim
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IL MONDIALE E LE VOCI SUL MILAN
Michael Carrick l'ha seguito con attenzione durante il Mondiale 2026 con la Costa d'Avorio: due reti contro Ecuador e Norvegia prima di fare le valigie e tornare a casa, affondati dal goal di Erling Haaland nei sedicesimi di finale. Diallo torna a Manchester dove il miglior rendimento l'ha avuto con Ruben Amorim in panchina: fin dal suo arrivo l'allenatore portoghese ha creduto nelle qualità del ragazzo mettendo in panchina Rashford e Garnacho, l'ivoriano ha ringraziato totalizzando 10 reti e 11 assist in quel periodo; meglio, aveva fatto solo con Brambilla nella Primavera dell'Atalanta. Per questo, quando Amorim ha firmato col Milan, ci sono state delle voci di un possibile interessamento dei rossoneri per il giocatore, ma Diallo non è mai stato un'idea di Cardinale e Ibrahimovic.
- AFP
IL PROVINO CON LA JUVE E L'IDOLO POGBA
Non che quando ti chiama lo United ci sia molto da pensare, ma a spingere Diallo a volare in Inghilterra è stata la presenza di Paul Pogba a Manchester. Il centrocampista francese era da sempre un idolo per l'attaccante, che in passato aveva fatto anche un provino con la Juventus dove aveva incontrato Paul. "Con chi ti vuoi fare una foto?" gli chiesero. Domanda scontata: adesso quello scatto è chiuso nel cassetto dei ricordi, e chissà se ogni tanto Amad ripensa ancora al provino in bianconero.
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