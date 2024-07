Dopo la vittoria della Copa America e l'addio all'Albiceleste, Di Maria continuerà a giocare in Europa per un'altra stagione.

Angel Di Maria resta in Europa. Il campione argentino, fresco di successo in Copa America, non tornerà a giocare in patria.

Nelle scorse settimane si erano diffuse le voci su un possibile ritorno del Fideo al Rosario Central, club in cui aveva mosso i primi passi.

Poi le minacce ricevute dai narcos, che intimavano a Di Maria di non fare rientro in Argentina e la scelta di restare in Europa.