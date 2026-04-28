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Di LorenzoGetty Images
Leonardo Gualano

Di Lorenzo verso il rientro, a disposizione già per Como-Napoli? Le condizioni dei capitano azzurro

Serie A
Napoli

Giovanni Di Lorenzo è fuori da fine gennaio e il suo rientro è ormai vicino: le condizioni del capitano del Napoli in vista delle ultime gare di campionato.

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Ancora quattro partite da qui alla fine della stagione, quelle che metteranno in palio i punti per blindare il secondo posto alle spalle di un'Inter ormai ad un passo dalla conquista del suo ventunesimo Scudetto.

Il Napoli, nelle prossime settimane, affronterà in sequenza Como, Bologna, Pisa ed Udinese e lo farà con l'obiettivo di conservare il leggero vantaggio che attualmente vanta sul Milan (+2) e sulla Juventus (+5).

Un rush finale al quale prenderà parte anche Giovanni Di Lorenzo che è ormai prossimo al rientro, dopo aver vissuto gli ultimi mesi ai box.

Quando tornerà effettivamente a disposizione di Antonio Conte il capitano azzurro?

  • L'INFORTUNIO DI DI LORENZO

    Giovanni Di Lorenzo è vicino al rientro dopo aver patito nei mesi scorsi un infortunio al ginocchio sinistro nel corso di Napoli-Fiorentina, sfida valida per la ventitreesima giornata di Serie A.

    Il capitano azzurro, in quella occasione, ha riportato un trauma distorsivo di secondo grado e, dati i tempi di recupero non brevi, nei giorni successivi si è sottoposto, in accordo con il Napoli, ad un intervento chirurgico al piede sinistro per risolvere in maniera definitiva un problema con il quale faceva i conti da tempo.


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  • NON GIOCA DA FINE GENNAIO

    Napoli-Fiorentina dello scorso 31 gennaio è stata l'ultima partita ufficiale sin qui giocata da Di Lorenzo in questo 2026.

    Il difensore azzurro, da allora, ha saltato undici partite di campionato, oltre a quella valida per i quarti di finale di Coppa Italia contro il Como.

    Di Lorenzo dunque, di fatto, non scende in campo da tre mesi.

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  • RIENTRO VICINO

    Giovanni Di Lorenzo si è ormai messo alle spalle l'infortunio che lo ha bloccato negli ultimi mesi ed è vicino al suo ritorno in campo.

    Come spiegato da 'La Gazzetta dello Sport', è pronto a mettersi nuovamente a disposizione di Antonio Conte, tanto che potrebbe tornare nella lista dei convocati per la prossima partita che vedrà i partenopei impegnati sul campo del Como il prossimo sabato 2 maggio.

  • DI LORENZO SUBITO TITOLARE?

    Data la lunga assenza, in caso di convocazione per la sfida valida per il trentacinquesimo turno di Serie A, Giovanni Di Lorenzo dovrebbe al massimo partire dalla panchina.

    Qualora invece il suo rientro dovesse slittare, sarebbe comunque pronto per la successiva gara con il Bologna, in programma il prossimo 11 maggio al Diego Armando Maradona.

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