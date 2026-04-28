Di Lorenzo verso il rientro, a disposizione già per Como-Napoli? Le condizioni dei capitano azzurro

Giovanni Di Lorenzo è vicino al rientro dopo aver patito nei mesi scorsi un infortunio al ginocchio sinistro nel corso di Napoli-Fiorentina, sfida valida per la ventitreesima giornata di Serie A.

Il capitano azzurro, in quella occasione, ha riportato un trauma distorsivo di secondo grado e, dati i tempi di recupero non brevi, nei giorni successivi si è sottoposto, in accordo con il Napoli, ad un intervento chirurgico al piede sinistro per risolvere in maniera definitiva un problema con il quale faceva i conti da tempo.



