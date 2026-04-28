Di Lorenzo verso il rientro, a disposizione già per Como-Napoli? Le condizioni dei capitano azzurro

Ancora quattro partite da qui alla fine della stagione, quelle che metteranno in palio i punti per blindare il secondo posto alle spalle di un'Inter ormai ad un passo dalla conquista del suo ventunesimo Scudetto.
Il Napoli, nelle prossime settimane, affronterà in sequenza Como, Bologna, Pisa ed Udinese e lo farà con l'obiettivo di conservare il leggero vantaggio che attualmente vanta sul Milan (+2) e sulla Juventus (+5).
Un rush finale al quale prenderà parte anche Giovanni Di Lorenzo che è ormai prossimo al rientro, dopo aver vissuto gli ultimi mesi ai box.
Quando tornerà effettivamente a disposizione di Antonio Conte il capitano azzurro?