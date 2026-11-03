Di Lorenzo, De Bruyne, Olivera, Hojlund: chi recupera per Porto-Napoli e il punto di Allegri sugli infortunati

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Il momento è delicatissimo per il Napoli, che dopo la sconfitta contro la Juventus si gioca molto anche in Champions League.
Gli azzurri hanno infatti bisogno di punti pure in Europa e devono cercare di farli sul campo del Porto di Farioli che sta dominando il suo campionato.
Allegri inoltre è sempre alle prese con l'emergenza infortuni che è addirittura peggiorata in seguito alla trasferta di Torino.
Ma chi recupera per Porto-Napoli? Hojlund e De Bruyne giocheranno in Champions League?