Di Lorenzo, De Bruyne, Olivera, Hojlund: chi recupera per Porto-Napoli e il punto di Allegri sugli infortunati

Al momento i giocatori indisponibili per il Napoli sono addirittura undici. E tra questi solo De Bruyne sembra in grado di recuperare per la gara contro il Porto. A questi va aggiunto Marianucci: il difensore non è presente nella lista UEFA e salterà la partita di campionato contro la Lazio per squalifica dopo l'espulsione di Torino.

Allegri in conferenza ha provato a ironizzare sul momento decisamente particolare vissuto dalla sua squadra: "In allenamento non riusciamo neanche a coprire il cerchio di centrocampo per il torello. Siamo in 13 e ci sarà da soffrire con una squadra che ha fatto bene. Farò l'allenamento e vedrò, quelli che staranno in piedi andranno in campo".

Di seguito gli infortunati del Napoli e i tempi di recupero

Alisson Santos - Lesione al bicipite femorale - Rientro fine novembre

Badiashile - Lesione distrattiva di medio grado del retto femorale - Rientro fine novembre

Buongiorno - Infortunio al menisco - Rientro gennaio 2027

Di Lorenzo - Risentimento agli adduttori - Da valutare

De Bruyne - Distorsione alla caviglia - Da valutare

Favasuli - Lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra - Rientro dicembre

Lobotka - Lesione alla caviglia - Rientro fine dicembre

Neres - Lesione di basso grado alla coscia - Rientro metà novembre

Olivera - Problema fisico - Da valutare

Spinazzola - Lesione di basso grado del bicipite femorale - Rientro metà novembre