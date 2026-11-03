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Lelio Donato

Di Lorenzo, De Bruyne, Olivera, Hojlund: chi recupera per Porto-Napoli e il punto di Allegri sugli infortunati

Champions League
Napoli
FC Porto vs Napoli
FC Porto

Massimiliano Allegri prepara la decisiva sfida di Champions League contro il Porto ma deve fare i conti con tantissime assenze per infortunio: chi recupera nel Napoli, le ultime su De Bruyne e Hojlund.

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Il momento è delicatissimo per il Napoli, che dopo la sconfitta contro la Juventus si gioca molto anche in Champions League.

Gli azzurri hanno infatti bisogno di punti pure in Europa e devono cercare di farli sul campo del Porto di Farioli che sta dominando il suo campionato.

Allegri inoltre è sempre alle prese con l'emergenza infortuni che è addirittura peggiorata in seguito alla trasferta di Torino.

Ma chi recupera per Porto-Napoli? Hojlund e De Bruyne giocheranno in Champions League?

  • HOJLUND GIOCA PORTO-NAPOLI?

    L'assente a sorpresa di Juventus-Napoli domenica sera è stato Rasmus Hojlund.

    Il danese però non ha subito alcun infortunio ma è stato comunque costretto a saltare il big-match di campionato a causa di un attacco febbrile.

    Le condizioni di Hojlund però sono in netto miglioramento, l'attaccante come annunciato da Allegri è ormai sfebbrato dunque dovrebbe giocare regolarmente Porto-Napoli al posto di Lorenzo Lucca.

  • DE BRUYNE RECUPERA?

    Resta più incerta la presenza in campo di Kevin De Bruyne.

    Il belga, a differenza di Hojlund, contro la Juventus è rimasto in campo 45' prima di essere sostituito durante l'intervallo.

    Alla base del cambio un problema fisico accusato da De Bruyne per cui l'ex City al momento resta in dubbio anche in Champions League.

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  • DI LORENZO E OLIVERA OUT CONTRO PORTO E LAZIO

    La vera emergenza per Allegri è soprattutto in difesa e più in particolare sulle fasce.

    Contro la Juventus infatti si sono fermati a causa di problemi muscolari sia Giovanni Di Lorenzo che Matias Olivera. Entrambi non saranno a disposizione contro Porto e Lazio.

    Il loro rientro è al momento previsto solo dopo la sosta delle nazionali. E considerato che erano già infortunati sia Favasuli che Spinazzola ecco come Allegri si trovi di fatto senza terzini di ruolo per la gara di Champions.

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  • TUTTI GLI INFORTUNATI DEL NAPOLI

    Al momento i giocatori indisponibili per il Napoli sono addirittura undici. E tra questi solo De Bruyne sembra in grado di recuperare per la gara contro il Porto. A questi va aggiunto Marianucci: il difensore non è presente nella lista UEFA e salterà la partita di campionato contro la Lazio per squalifica dopo l'espulsione di Torino.

    Allegri in conferenza ha provato a ironizzare sul momento decisamente particolare vissuto dalla sua squadra: "In allenamento non riusciamo neanche a coprire il cerchio di centrocampo per il torello. Siamo in 13 e ci sarà da soffrire con una squadra che ha fatto bene. Farò l'allenamento e vedrò, quelli che staranno in piedi andranno in campo".

    Di seguito gli infortunati del Napoli e i tempi di recupero

    Alisson Santos - Lesione al bicipite femorale - Rientro fine novembre

    Badiashile - Lesione distrattiva di medio grado del retto femorale - Rientro fine novembre

    Buongiorno - Infortunio al menisco - Rientro gennaio 2027 

    Di Lorenzo - Risentimento agli adduttori - Da valutare

    De Bruyne - Distorsione alla caviglia - Da valutare

    Favasuli - Lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra - Rientro dicembre

    Lobotka - Lesione alla caviglia - Rientro fine dicembre

    Neres - Lesione di basso grado alla coscia - Rientro metà novembre

    Olivera - Problema fisico - Da valutare

    Spinazzola - Lesione di basso grado del bicipite femorale - Rientro metà novembre

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