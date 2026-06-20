Di Livio a Calciomercato.com: "Vi racconto le spaghettate notturne a casa di Vialli, Byron Moreno? Non era un arbitro"

'Prima il diluvio, poi Di Livio' gli dicevano quando era nella Primavera della Roma per evidenziare il fatto che - fin da ragazzino - era in grado di giocare su ogni campo. E quella parola ‘diluvio’ è diventata la sua immagine su Whatsapp. Oggi Angelo Di Livio guarda il calcio da lontano dopo aver giocato (e vinto) per vent’anni tra la metà degli Ottanta e i primi del Duemila, segue il figlio Lorenzo centrocampista del Campobasso (Serie C) ed è in tour con l’Italia Beach Soccer: “Ho 60 anni (li compirà tra un mese, ndr) inizio a essere stanco” ci ha raccontato nella nostra intervista. Più di mezz'ora di chiacchierata tra aneddoti sulle spaghettate notturne e gli occhi di Byron Moreno, la chiamata di Boniperti mentre era al mare e la Fiorentina in C2.



