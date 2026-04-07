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Di Gregorio PerinGetty/GOAL
Andrea Ajello

Di Gregorio torna titolare nella Juventus o giocherà Perin? Le gerarchie in porta per il finale di campionato

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M. Perin
M. Di Gregorio

Possibile nuovo cambiamento nella Juventus per quanto riguarda i portieri dopo la prestazione di Di Gregorio con il Genoa e il problema fisico di Perin.

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I tre punti conquistati contro il Genoa non sono l'unica cosa positiva per la Juventus e Luciano Spalletti; la grande nota lieve infatti dell'ultima giornata di campionato per i bianconeri è il "ritorno" di Michele Di Gregorio.

Il portiere italiano dopo un periodo negativo in cui aveva perso anche il posto da titolare, è stato protagonista nel successo contro il Genoa parando un calcio di rigore dopo essere subentrato all'intervallo a causa di un problema fisico rimediato da Mattia Perin.

Cosa succederà adesso quindi per le ultime sette partite di campionato, Spalletti confermerà comunque Perin o darà una nuova opportunità a Di Gregorio?

  • DA QUANTO NON GIOCAVA DI GREGORIO

    Di Gregorio è tornato in campo contro il Genoa dopo un periodo di assenza non dovuta ad infortuni ma a scelte tecniche dell'allenatore che gli ha preferito Perin nelle ultime gare.


    L'ex Monza ha di nuovo difeso la porta bianconera nel secondo tempo di Juventus-Genoa; l'ultima presenza risaliva al 21 febbraio, ovvero al match casalingo dei bianconeri perso 2-0 con il Como.

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  • IL RIGORE DELLA SVOLTA?

    Non solo Di Gregorio è tornato in campo ma lo ha fatto nel migliore dei modi salvando la Juventus ed evitando che la partita si potesse mettere male negli ultimi minuti.

    Il portiere infatti ha parato il rigore su Aaron Martin con un grande intervento e poi ha respinto poco dopo un'altra conclusione compiendo una parata altrettanto bella.

    Un episodio che, spera l'ex Monza, possa diventare un punto di svolta in positivo nella sua esperienza a Torino, decisamente complicata negli ultimi mesi.

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  • PERIN DA VALUTARE PER L'ATALANTA

    Di Gregorio ha sfruttato la chance derivante dall'infortunio di Perin che è stato costretto ad uscire alla fine del primo tempo con il Genoa.


    Per fortuna però, Perin non ha riportato lesioni e il suo problema fisico dovrà essere valutato quotidianamente in vista della prossima gara della Juventus in programma sabato contro l'Atalanta.

  • DI GREGORIO-PERIN: CAMBIANO LE GERARCHIE?

    Ormai la scelta di Spalletti era stata fatta in questo periodo, Perin titolare e Di Gregorio riserva. Le gerarchie però potrebbero di nuovo cambiare per il finale di stagione visto i recenti avvenimenti.


    Intanto, considerando il problema fisico accusato da Perin, contro l'Atalanta potrebbe toccare a Di Gregorio. E se quest'ultimo dovesse dare risposte positive dopo la grande prova con il Genoa, allora ci sarebbero tutti i motivi per pensare che Spalletti possa dargli fiducia anche nelle partite successive.

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