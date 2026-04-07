Di Gregorio torna titolare nella Juventus o giocherà Perin? Le gerarchie in porta per il finale di campionato

I tre punti conquistati contro il Genoa non sono l'unica cosa positiva per la Juventus e Luciano Spalletti; la grande nota lieve infatti dell'ultima giornata di campionato per i bianconeri è il "ritorno" di Michele Di Gregorio.

Il portiere italiano dopo un periodo negativo in cui aveva perso anche il posto da titolare, è stato protagonista nel successo contro il Genoa parando un calcio di rigore dopo essere subentrato all'intervallo a causa di un problema fisico rimediato da Mattia Perin.

Cosa succederà adesso quindi per le ultime sette partite di campionato, Spalletti confermerà comunque Perin o darà una nuova opportunità a Di Gregorio?