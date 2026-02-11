Goal.com
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Di GregorioGetty Images
Lelio Donato

Di Gregorio sotto accusa alla Juventus, cosa dicono i dati sul portiere bianconero: è lontanissimo dai migliori

La prestazione del portiere bianconero contro la Lazio ha fatto discutere, la posizione di Michele Di Gregorio alla Juventus torna sotto osservazione. E i dati confermano una stagione non da 'numero 1'.

Sì, forse i tifosi della Juventus negli ultimi anni erano stati abituati davvero troppo bene.

A difendere i pali della Vecchia Signora, infatti, erano stati Wojciech Szczesny e prima ancora il numero 1 dei numeri 1, ovvero Gianluigi Buffon.

Di certo però le prestazioni offerte in questa stagione da Michele Di Gregorio non sono state all'altezza. E non solo dei suoi illustri predecessori ma anche dei migliori portieri dell'attuale Serie A.

I dati in tal senso non mentono e confermano come l'ex estremo difensore del Monza sia oggi lontano dal top.

  • DI GREGORIO HA SBAGLIATO CONTRO LA LAZIO?

    Nell'ultimo turno di campionato, ad esempio, Di Gregorio ha subito due goal con i primi due tiri in porta della Lazio.

    E se è vero che nel primo caso il portiere bianconero poco poteva sul tiro di Pedro deviato da Bremer, le responsabilità appaiono invece evidenti in occasione del raddoppio di Isaksen.

    Il tiro del danese era forte ma sul primo palo e da posizione molto decentrata. Tanto che secondo i dati le possibilità che l'esterno della Lazio riuscisse a segnare erano addirittura dello 0,03%.

    Di Gregorio invece non è riuscito a metterci le mani e alzare la conclusione di Isaksen in corner. Un errore abbastanza evidente e che è costato parecchio alla Juventus.

  • IL CONFRONTO CON GLI ALTRI PORTIERI DELLE BIG

    Sempre limitandoci ai dati andiamo ora ad analizzare i 'Goal prevented', ovvero quelli che un portiere riesce ad evitare durante il campionato rispetto a quelli previsti.

    Ebbene in questa speciale classifica Di Gregorio si piazza solo al dodicesimo posto seppure con un indice positivo pari al +1.2.

    Per capire il dislivello attuale tra il portiere della Juventus e i migliori del campionato basti pensare che Maignan del Milan si attesta addirittura a +9.1. Ma anche Provedel e Svilar hanno fatto molto meglio.

    La sensazione che Di Gregorio non stia vivendo la migliore stagione della sua carriera, insomma, sembra confermata dai dati.

  • GOAL SUBITI E PARATE: I NUMERI

    E allora continuiamo ad analizzarli questi dati.

    Michele Di Gregorio in questa stagione ha fin qui subito 17 reti in ventuno partite di campionato, mentre i suoi salvataggi sono stati 41.

    La percentuale di parate dell'estremo difensore della Juventus si attesta al 70,7%. Un dato buono ma non ottimo.

    Di Gregorio inoltre ha spesso subito goal al primo tiro in porta subito in assoluto durante la singola partita.

  • FUORI DAL GIRO AZZURRO

    Michele Di Gregorio, insomma, ad oggi non può essere considerato un portiere top a livello di dati.

    E anche in Nazionale non è fin qui mai stato considerato da Gennaro Gattuso. Nelle gerarchie azzurre infatti l'attuale portiere della Juventus è almeno sesto.

    Prima di lui vengono ovviamente Donnarumma, Vicario e Carnesecchi. Ma l'attuale Ct sembra preferirgli anche Alex Meret, peraltro non più titolare fisso al Napoli, e Caprile del Cagliari.

    Lecito a questo punto domandarsi se la prossima estate anche a Torino qualcuno inizierà a interrogarsi sul futuro della porta dove Di Gregorio non è più così sicuro del posto.

    Ma chi potrebbe prendere realisticamente di meglio la Juventus? Le ultime voci parlano di un possibile interessamento per Vicario, che vorrebbe lasciare il Tottenham ma piace anche all'Inter.

    Al momento invece non ci sono dubbi sulle gerarchie: Di Gregorio resta il portiere titolare della Juventus, anche perché Perin quando chiamato in causa non ha fatto molto meglio e sembra destinato a lasciare i bianconeri al termine della stagione.

