Di Gregorio sotto accusa alla Juventus, cosa dicono i dati sul portiere bianconero: è lontanissimo dai migliori

Sì, forse i tifosi della Juventus negli ultimi anni erano stati abituati davvero troppo bene.
A difendere i pali della Vecchia Signora, infatti, erano stati Wojciech Szczesny e prima ancora il numero 1 dei numeri 1, ovvero Gianluigi Buffon.
Di certo però le prestazioni offerte in questa stagione da Michele Di Gregorio non sono state all'altezza. E non solo dei suoi illustri predecessori ma anche dei migliori portieri dell'attuale Serie A.
I dati in tal senso non mentono e confermano come l'ex estremo difensore del Monza sia oggi lontano dal top.