Di Gregorio sotto accusa alla Juventus, cosa dicono i dati sul portiere bianconero: è lontanissimo dai migliori

Nell'ultimo turno di campionato, ad esempio, Di Gregorio ha subito due goal con i primi due tiri in porta della Lazio.

E se è vero che nel primo caso il portiere bianconero poco poteva sul tiro di Pedro deviato da Bremer, le responsabilità appaiono invece evidenti in occasione del raddoppio di Isaksen.

Il tiro del danese era forte ma sul primo palo e da posizione molto decentrata. Tanto che secondo i dati le possibilità che l'esterno della Lazio riuscisse a segnare erano addirittura dello 0,03%.

Di Gregorio invece non è riuscito a metterci le mani e alzare la conclusione di Isaksen in corner. Un errore abbastanza evidente e che è costato parecchio alla Juventus.