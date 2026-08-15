Di Gregorio può lasciare la Juventus: spunta l'ipotesi del ritorno al Monza, la situazione

Secondo Sky Sport, al momento non ci sono state delle vere e proprie trattative tra i due club, ma i biancorossi sognano il ritorno. Sul portiere ex Inter ci sono anche Torino e Valencia.





Come detto, per Di Gregorio si tratterebbe di un ritorno nella squadra in cui ha già giocato per quattro anni tra Serie A e Serie B.





Dal canto suo, la Juve sta cercando un nuovo titolare. Di Gregorio è in uscita, Perin dovrebbe prenderne il posto fino all’arrivo del suo sostituto che però, per ora, ancora latita. Persi Martinez e Suzuki, i bianconeri si stanno concentrando su Vicario. Secondo Sport Mediaset, poi, la Juve potrebbe bussare in casa PSG per avere Lucas Chevalier, ex enfant prodige ormai chiuso nella squadra di Luis Enrique. Altri nomi spesi sono quelli di Musso, Trubin e Lunin.