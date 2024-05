La Juventus pressa per Di Gregorio: nuovi contatti con il Monza, ma serve una cessione

Il portiere dei brianzoli finito nel mirino del club bianconero già per l'estate: deve liberarsi uno slot però.

La Juventus sta per archiviare il finale di una stagione molto "strana", che a un certo punto l'ha vista lottare per lo Scudetto, ma terminare con una Coppa Italia in bacheca e l'esonero inaspettato di Massimiliano Allegri dopo la partita dell'Olimpico contro l'Atalanta.

Il club bianconero, quindi, può aprire le porte all'estate e al futuro con spirito di rinnovamento, anche in porta.

Sì, perché secondo quanto riportato da Fabrizio Romano proseguono i contatti con il Monza per Michele Di Gregorio.