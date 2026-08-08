Hai più di 18 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Di Gregorio JuventusGetty Images
Lelio Donato

Di Gregorio è un problema per la Juventus, ancora errori in amichevole contro l'Inter: il nuovo portiere deve essere una priorità

Amichevoli dei club
Juventus
Juventus vs Inter
Inter

Incerto sul primo, disastroso sul secondo goal: la prestazione di Michele Di Gregorio contro l'Inter spiega bene perché l'acquisto del nuovo portiere deve essere una priorità per la Juventus.

Pubblicità


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


Nuova stagione, vecchi problemi. Soprattutto in porta dove Michele Di Gregorio è incappato nell'ennesima prestazione da incubo.

Spalletti lo ha schierato titolare in attesa di novità dal mercato ma l'ex Monza, nell'amichevole contro l'Inter, ha fatto malissimo.

Se ce ne fosse bisogno insomma da Perth è arrivato un altro messaggio chiarissimo per Massara e Carnevali: l'acquisto di un nuovo portiere deve essere un'assoluta priorità.

Anche perché Di Gregorio sembra essere entrato in un tunnel senza via d'uscita e ha evidentemente bisogno di cambiare aria per cercare di ritrovarsi.

  • MALE SU DIMARCO, GRAVE ERRORE SU DIOUF

    Già in occasione della prima rete dell'Inter il portiere della Juventus non è certo impeccabile.

    Il tiro di prima tentato da Federico Dimarco al ventesimo del primo tempo, su assist di Bonny, è preciso ma piuttosto lento.

    Di Gregorio si distende ma non si allunga quanto serve per arrivare sul pallone, che si infila sul secondo palo.

    La parata, insomma, non sembrava impossibile anche se non si può parlare di clamoroso errore come invece nel caso del secondo goal nerazzurro.

    Il tiro di Diouf è proprio sulla sagoma del portiere ma Di Gregorio si fa sfuggire il pallone dalle mani, di fatto portandoselo dentro. Male, anzi malissimo.

    • Pubblicità

  • L'AGENTE CONTRO LA JUVE

    Qualche settimana fa peraltro l'agente di Michele Di Gregorio aveva attaccato duramente la società sui social.

    "20 giocatori nuovi in due stagioni. 3 allenatori in 2 stagioni. 3 dirigenze in 2 stagioni. Questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude in classifica Sofascore quarto davanti a Milinkovic-Savic e Sommer. Vincitore del campionato e secondo classificato. La dirigenza francese spende 130 milioni per 3 attaccanti, impresentabili. Per coprire la spesa folle scarica il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente in persona del direttore sportivo Cristiano Giuntoli come miglior portiere della Serie A a 26 anni. Goal subiti Juventus 34 - Inter 35. Goal fatti Juventus 61 - Inter 82. Le chiacchiere stanno a zero" le parole postate daCarlo Alberto Belloni su Instagram.

    E ancora: "Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juventus, partirà in ritiro e durante il mercato capiremo eventuali opportunità. E' nella short list di diversi club europei, non abbiamo fretta. Pretendiamo rispetto per chi ha sempre risposto presente anche quando sarebbe stato più facile stare in panchina seduto a chiacchierare...".

    Parole da cui lo stesso portiere era stato di fatto costretto a prendere le distanze per evitare la rottura immediata con la Juventus.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • UNA STAGIONE DIFFICILE

    Di certo nelle due stagioni trascorse in bianconero Michele Di Gregorio non ha confermato quanto di buono aveva fatto vedere a Monza.

    In realtà la prima stagione non era andata malissimo, a differenza della seconda durante la quale il portiere è incappato in una serie di clamorosi errori che sono costati parecchi punti alla Juventus. Decisivi per la mancata qualificazione in Champions League.

    Tra questi basti ricordare quelli nello scontro diretto contro il Como o il goffo intervento di piede durante Inter-Juventus quando non è riuscito a respingere la palla deviata da Cambiaso.

    Proprio in seguito agli errori di Juventus-Como, Spalletti aveva deciso di concedergli qualche turno di riposo facendo giocare Perin. Ma l'infortunio dell'ex Genoa gli ha regalato un'altra occasione. Sprecata con l'errore in occasione del goal di Ndour contro la Fiorentina.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • IL NUOVO PORTIERE DELLA JUVENTUS

    Non a caso dall'inizio del mercato Luciano Spalletti ha indicato nell'acquisto del nuovo portiere una delle priorità della Juventus.

    Il tecnico voleva Alisson ma il Liverpool ha blindato il brasiliano, così come è fallito il tentativo per il Dibu Martinez che l'Aston Villa valuta troppo per i bianconeri.

    Sono così rimasti in corsa Zion Suzuki e Guglielmo Vicario. Il primo sembra ormai vicinissimo al PSG che offre 35 milioni di euro al Parma. Ma non è escluso che la società francese possa poi girarlo in prestito. E in questo caso la Juventus sarebbe interessata.

    Vicario è la soluzione d'emergenza anche perché ormai fuori dal progetto al Tottenham, che potrebbe concederlo in prestito con diritto di riscatto. Una soluzione che però non convince del tutto Spalletti.

    Una cosa però sembra ormai sicura: a questa Juventus serve un nuovo portiere. E anche in fretta.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Amichevoli dei club
Juventus crest
Juventus
JUV
Palermo crest
Palermo
PAL
Amichevoli dei club
Inter crest
Inter
INT
Real Betis crest
Real Betis
BET