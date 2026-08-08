Di Gregorio è un problema per la Juventus, ancora errori in amichevole contro l'Inter: il nuovo portiere deve essere una priorità

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Nuova stagione, vecchi problemi. Soprattutto in porta dove Michele Di Gregorio è incappato nell'ennesima prestazione da incubo.
Spalletti lo ha schierato titolare in attesa di novità dal mercato ma l'ex Monza, nell'amichevole contro l'Inter, ha fatto malissimo.
Se ce ne fosse bisogno insomma da Perth è arrivato un altro messaggio chiarissimo per Massara e Carnevali: l'acquisto di un nuovo portiere deve essere un'assoluta priorità.
Anche perché Di Gregorio sembra essere entrato in un tunnel senza via d'uscita e ha evidentemente bisogno di cambiare aria per cercare di ritrovarsi.