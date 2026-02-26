Di Gregorio e Perin, chi gioca titolare contro la Roma? Il ballottaggio in casa Juventus in vista della sfida dell’Olimpico

Messa alle spalle la vittoria con il Galatasaray, che non è bastata per proseguire il cammino in Champions League, interrotto nei playoff che mettevano in palio un pass per gli ottavi di finale, la Juventus torna a concentrarsi sul campionato e lo fa sapendo di essere attesa da una sfida che non ammette margini di errore: quella con la Roma.

La compagine bianconera, che nel torneo è reduce dalle sconfitte patite contro Inter e Como, all’Olimpico affronterà una diretta concorrente nella corsa che conduce alla qualificazione alla prossima Champions.

La classifica parla di una Juve quinta a -4 dai capitolini e dal Napoli ed un’eventuale sconfitta potrebbe voler dire vedersi fare ancora più in salita una strada che si è già fatta dura nelle ultime settimane.

La marcia di avvicinamento alla gara dell’Olimpico è stata sin qui accompagnata da un dubbio: chi difenderà la porta bianconera?

Il ballottaggio tra Di Gregorio e Perin è aperto e resta dunque da vedere chi dei due scenderà in campo dal 1’.