Di Gregorio PerinGetty/GOAL
Leonardo Gualano

Di Gregorio e Perin, chi gioca titolare contro la Roma? Il ballottaggio in casa Juventus in vista della sfida dell’Olimpico

La Juventus nel ventisettesimo turno affronterà la Roma in una sfida di fondamentale importanza: tra i pali è ballottaggio tra Di Gregorio e Perin.

Messa alle spalle la vittoria con il Galatasaray, che non è bastata per proseguire il cammino in Champions League, interrotto nei playoff che mettevano in palio un pass per gli ottavi di finale, la Juventus torna a concentrarsi sul campionato e lo fa sapendo di essere attesa da una sfida che non ammette margini di errore: quella con la Roma.

La compagine bianconera, che nel torneo è reduce dalle sconfitte patite contro Inter e Como, all’Olimpico affronterà una diretta concorrente nella corsa che conduce alla qualificazione alla prossima Champions.

La classifica parla di una Juve quinta a -4 dai capitolini e dal Napoli ed un’eventuale sconfitta potrebbe voler dire vedersi fare ancora più in salita una strada che si è già fatta dura nelle ultime settimane.

La marcia di avvicinamento alla gara dell’Olimpico è stata sin qui accompagnata da un dubbio: chi difenderà la porta bianconera?

Il ballottaggio tra Di Gregorio e Perin è aperto e resta dunque da vedere chi dei due scenderà in campo dal 1’.


  • COL GALATASARAY È TOCCATO A PERIN

    Nella sfida valida per il ritorno dei playoff di Champions League con il Galatasaray, Luciano Spalletti ha deciso di dare fiducia a Mattia Perin.

    La scelta è dunque ricaduta sull’ex Genoa che, nel corso di questa stagione, ha trovato spazio soprattutto nelle coppe.

    Per lui, infatti, si è trattato della quarta presenza in Champions, alle quali vanno aggiunte altre tre in campionato e una in Coppa Italia.

    Otto, dunque, le partite in totale giocate sin qui in stagione da Perin per un totale di 750’ di campo e ben dodici reti subite.

  • Di Gregorio JuventusGetty Images

    MOMENTO COMPLICATO PER DI GREGORIO

    A rendere necessario un turnover tra i pali è stato il delicato momento che sta vivendo Di Gregorio.

    Il portiere titolare bianconero, nelle ultime uscite, ha offerto prestazioni non all’altezza delle aspettative, incappando anche in errori contro Inter e Como.

    Da qui la decisione di Spalletti di concedergli un turno di riposo e di affidare una maglia dal 1’ a Perin.

  • PERIN O DI GREGORIO: CHI GIOCA CONTRO LA ROMA?

    A questo punto il ballottaggio è aperto e la sensazione è quella che Di Gregorio possa partire da una posizione di leggero vantaggio.

    Dopo la panchina con il Galatasaray, potrebbe dunque riprendersi il suo posto tra i pali, ma non è escluso che Spalletti possa dare una nuova chance a Perin.

    Di Gregorio, dunque, con ogni probabilità verso una maglia da titolare, ma i giochi sono aperti.

  • Atalanta BC v Juventus FC - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    LA GERARCHIA TRA I PALI ALLA JUVENTUS

    Nonostante la recente decisione di far giocare Perin in una partita importantissima come quella con il Galatasaray, in casa Juventus la gerarchia tra i pali non dovrebbe essere cambiata.

    Di Gregorio dovrebbe essere ancora il ‘primo’, ma, visto che Spalletti può contare su un secondo di grandissimo affidamento, non è escluso che in futuro possa propendere ancora per il turnover, qualora l’ex Monza dovesse vivere altri momenti di forma non eccelsa.

Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Juventus crest
Juventus
JUV
0