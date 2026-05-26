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Hellas Verona FC v US Lecce - Serie AGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Di Francesco dopo la salvezza del Lecce: "Passavo per lo sfigato di turno, ora l'immagine l'abbiamo un po' ripulita"

Serie A
Lecce
E. Di Francesco

L'allenatore dei salentini, finalmente salvo dopo due retrocessioni di fila: "La cosa che mi ha fatto più male è stato il pregiudizio, perché te lo senti addosso, sulla pelle. Però io non ho mai polemizzato".

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Due giorni sono trascorsi da quando il Lecce ha battuto il Genoa, salvandosi all'ultima giornata per la quarta volta di fila. Ma il sentimento di Eusebio Di Francesco non è ancora svanito: un mix tra gioia e sollievo.

Il motivo è ovvio: l'allenatore dei salentini arrivava da due retrocessioni di fila, sempre all'ultima giornata, la prima con il Frosinone e la seconda con il Venezia. E dunque il pregiudizio nei suoi confronti si era solidificato nell'ambiente della Serie A, anche se evidentemente non in quello del Lecce, che ha deciso di dargli una nuova chance.

Di Francesco ha così espresso le proprie emozioni in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, raccontando che cosa provasse 12 mesi fa dopo la caduta col Venezia e come sia cambiato il suo mondo dopo essere riuscito a salvare il Lecce.

  • "PASSAVO PER LO SFIGATO DI TURNO"

    "Dodici mesi fa ero sotto un treno? Non stavo di certo bene anche se avevo ricevuto tanti elogi che da un lato mi davano coraggio, ma dall’altro mi facevano anche passare un po’ come lo sfigato di turno, quello che si portava dietro sempre la sfortuna. Ora l’immagine l’abbiamo un po’ ripulita. La cosa che mi ha fatto più male è stato il pregiudizio, perché te lo senti addosso, sulla pelle. Però io non ho mai polemizzato, ho sempre risposto parlando solo di calcio". 

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  • CHI L'HA AIUTATO

    "Mi sono affidato a una società specializzata nella valorizzazione delle risorse umane che si chiama HiSkill. Grazie alle interazioni con loro la situazione è migliorata. Il resto lo ha fatto il lavoro". 

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  • IL RINNOVO AUTOMATICO COL LECCE

    "Ora mi prendo qualche giorno di tranquillità e poi mi vedrò con il club. Io devo ringraziare questa società, dal presidente Sticchi Damiani a Corvino e Trinchera che hanno creduto in me e mi hanno supportato tutto l’anno e con cui si è instaurato un ottimo rapporto. In questi giorni ci incontreremo e vedremo". 

  • 10 VITTORIE COME ZEMAN NEL 2004/05

    "La cosa mi inorgoglisce anche se quest’anno non ho applicato proprio un calcio zemaniano, ma siamo stati squadra: sempre compatti ed equilibrati". 

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  • IL MOMENTO CHIAVE DELLA STAGIONE

    "La vittoria a Cagliari. All’andata avevamo perso, erano emersi i nostri difetti e avevo deciso di cambiare qualcosa dal punto di vista tattico. Al ritorno mi sono reso conto di aver fatto gli accorgimenti giusti. Con il Sassuolo siamo stati bravi e fortunati, ma la fortuna te la devi anche cercare: abbiamo rischiato il tutto per tutto a costo di concedere qualcosa dietro ed è andata bene". 