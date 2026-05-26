Di Francesco dopo la salvezza del Lecce: "Passavo per lo sfigato di turno, ora l'immagine l'abbiamo un po' ripulita"

Due giorni sono trascorsi da quando il Lecce ha battuto il Genoa, salvandosi all'ultima giornata per la quarta volta di fila. Ma il sentimento di Eusebio Di Francesco non è ancora svanito: un mix tra gioia e sollievo.

Il motivo è ovvio: l'allenatore dei salentini arrivava da due retrocessioni di fila, sempre all'ultima giornata, la prima con il Frosinone e la seconda con il Venezia. E dunque il pregiudizio nei suoi confronti si era solidificato nell'ambiente della Serie A, anche se evidentemente non in quello del Lecce, che ha deciso di dargli una nuova chance.

Di Francesco ha così espresso le proprie emozioni in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, raccontando che cosa provasse 12 mesi fa dopo la caduta col Venezia e come sia cambiato il suo mondo dopo essere riuscito a salvare il Lecce.