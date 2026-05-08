Di chi sono i nomi dietro le maglie in Milan-Atalanta? L'iniziativa per la Festa della Mamma coinvolge Prima Squadra, Settore Giovanile e San Siro

In occasione della Festa della Mamma del 10 maggio, il Milan scenderà in campo contro l’Atalanta con una novità simbolica sulle maglie.
Come comunicato dalla Lega Serie A, che ha accolto le richieste dei club per celebrare la ricorrenza nella 36ª giornata del campionato, e dal club rossonero, i giocatori indosseranno sulle divise il cognome delle proprie madri al posto di quello abituale.
L’iniziativa coinvolgerà il match di San Siro contro l’Atalanta, posticipo del turno di campionato dedicato alla Festa della Mamma.