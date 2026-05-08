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Rabiot MilanGetty Images
Alessandro De Felice

Di chi sono i nomi dietro le maglie in Milan-Atalanta? L'iniziativa per la Festa della Mamma coinvolge Prima Squadra, Settore Giovanile e San Siro

Serie A
Milan vs Atalanta
Milan
Atalanta

Per la sfida di San Siro il Milan aderisce all’iniziativa della Serie A nel giorno della Festa della Mamma: in campo i cognomi materni sulle divise dei giocatori in occasione del match contro l'Atalanta.

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In occasione della Festa della Mamma del 10 maggio, il Milan scenderà in campo contro l’Atalanta con una novità simbolica sulle maglie.

Come comunicato dalla Lega Serie A, che ha accolto le richieste dei club per celebrare la ricorrenza nella 36ª giornata del campionato, e dal club rossonero, i giocatori indosseranno sulle divise il cognome delle proprie madri al posto di quello abituale.

L’iniziativa coinvolgerà il match di San Siro contro l’Atalanta, posticipo del turno di campionato dedicato alla Festa della Mamma.

  • L’INIZIATIVA DELLA LEGA SERIE A

    La giornata dedicata alle mamme, celebrata come ogni anno nella seconda domenica di maggio, sarà ricordata anche sui campi della Serie A.

    Il Milan ha aderito nuovamente all’iniziativa promossa dalla Lega, confermando la partecipazione già mostrata nelle precedenti stagioni.

    Attraverso una nota ufficiale, il club rossonero ha spiegato che “per il terzo anno consecutivo, AC Milan celebra la Festa della Mamma”, ricordando come la tradizione sia stata avviata nel 2024 “come prima assoluta nel calcio italiano” e sia poi diventata un modello seguito anche da altre società.


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  • I COGNOMI DELLE MAGLIE IN MILAN-ATALANTA

    Durante Milan-Atalanta, i calciatori della formazione di Massimiliano Allegri indosseranno le tradizionali maglie rossonere con i consueti numeri di gioco, ma sul retro compariranno i cognomi materni dei giocatori invece di quelli anagrafici abitualmente utilizzati.

    L’iniziativa riguarderà sia la Prima Squadra maschile impegnata a San Siro sia la Prima Squadra femminile, che giocherà Milan-Parma di Serie A Women.

    Il club ha inoltre precisato che il richiamo alla Festa della Mamma sarà presente anche nel momento dell’annuncio delle formazioni ufficiali.


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  • IL COMUNICATO DEL MILAN

    “Per il terzo anno consecutivo, AC Milan celebra la Festa della Mamma: una tradizione avviata nel 2024 come prima assoluta nel calcio italiano e diventata un riferimento per altri club che la hanno abbracciata negli anni.

    Domenica 10 maggio, la Prima Squadra maschile e la Prima Squadra femminile indosseranno sulle spalle il cognome materno in Milan-Atalanta di Serie A a San Siro e in Milan-Parma di Serie A Women al PUMA House of Football, quando l'attivazione caratterizzerà anche il momento dell'annuncio delle formazioni ufficiali.

    L'iniziativa attiverà la famiglia rossonera anche oltre le sue Prime Squadre. I ragazzi di Milan Futuro e della Primavera maschile saranno protagonisti di contenuti digitali, mentre la formazione dei Pulcini Under 8 sarà accompagnata in campo dalle proprie mamme prima del fischio d'inizio della loro gara.

    Anche il Museo Mondo Milan confermerà la sua partecipazione, destinando a supporto dei progetti di Fondazione Milan parte del ricavato dei biglietti acquistati sia online che presso la biglietteria di Casa Milan per visitare il museo nel giorno della ricorrenza.

    In occasione di AC Milan-Atalanta, Banco BPM - Official Bank di AC Milan, Jersey Sponsor della Prima Squadra Femminile e Match Sponsor della partita - allestirà, all'esterno dello stadio San Siro, uno stand realizzato in collaborazione con AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro), presso il quale sarà possibile sostenere la ricerca oncologica attraverso una donazione”.

  • I NOMI SULLE MAGLIE DEL MILAN CONTRO l’ATALANTA

    1. Pietro TERRACCIANO - MORGILLO

    2. Pervis ESTUPIÑAN - DORA

    4. Samuele RICCI - LORENZETTI

    5. Koni DE WINTER - TSHIBAMBA

    7. Santiago GIMENEZ - ZOLOTARCHUK

    8. Ruben LOFTUS-CHEEK - CHEEK

    9. Niclas FÜLLKRUG - FÜLLKRUG

    10. Rafael LEÃO - CONCEICAO

    11. Christian PULISIC - HARLOW

    12. Adrien RABIOT - RABIOT

    14. Luka MODRIC - MODRIĆ

    16. Mike MAIGNAN - Y. MAIGNAN

    18. Christopher NKUNKU - UGER

    19. Youssouf FOFANA - DJENEBA

    23. Fikayo TOMORI - SODIPO

    24. Zachary ATHEKAME - CHASSOT

    27. David ODOGU - HOLUBEK

    30. Ardon JASHARI - SABEDINI

    31. Strahinja PAVLOVIC - PAVLOVIĆ

    33. Davide BARTESAGHI - POZZI

    37. Matteo PITTARELLA - RONCHETTI

    46. Matteo GABBIA - COLOMBO

    56. Alexis SAELEMAEKERS - TRAWEELS

    96. Lorenzo TORRIANI - POZZOLI


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