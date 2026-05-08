Di chi sono i nomi dietro le maglie in Milan-Atalanta? L'iniziativa per la Festa della Mamma coinvolge Prima Squadra, Settore Giovanile e San Siro

La giornata dedicata alle mamme, celebrata come ogni anno nella seconda domenica di maggio, sarà ricordata anche sui campi della Serie A.

Il Milan ha aderito nuovamente all’iniziativa promossa dalla Lega, confermando la partecipazione già mostrata nelle precedenti stagioni.

Attraverso una nota ufficiale, il club rossonero ha spiegato che “per il terzo anno consecutivo, AC Milan celebra la Festa della Mamma”, ricordando come la tradizione sia stata avviata nel 2024 “come prima assoluta nel calcio italiano” e sia poi diventata un modello seguito anche da altre società.



