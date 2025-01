Di Carlo esonerato dall'Ascoli con una Instagram Story: clamorosa scelta del presidente Pulcinelli

Serie C

Massimo Pulcinelli, numero uno dell'Ascoli, dopo il ko con la Lucchese ha dato il benservito a Domenico Di Carlo via social: "Prestazione indegna".

In un calcio sempre più social, succedono anche cose come quelle che hanno portato al ribaltone consumatosi in casa Ascoli.

Domenico Di Carlo esonerato dal club marchigiano attraverso una Instagram Story: la clamorosa scelta porta la firma di Massimo Pulcinelli, numero uno bianconero, che ha dato il benservito al tecnico dopo il ko con la Lucchese.

Una decisione fuori dagli schemi, quella del presidente, avvenuta ancor prima che venisse emesso un comunicato ufficiale.