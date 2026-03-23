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Di Canio Leao Getty Images
Michael Baldoin

Di Canio si scaglia contro Leao: "Il suo vero divertimento sono le sfilate a petto nudo: il Milan senza di lui è più solido"

L'ex Lazio, ad oggi opinionista, ha detto la sua sull'attaccante portoghese: "Un giocatore che non sa come si alza la mattina. Io parlo dei grandi giocatori, come ad esempio Yildiz, che è più affidabile e serio".

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Parole tutt’altro che al miele quelle riservate da Paolo Di Canio nei confronti di Rafael Leao.

Nel corso del Legends Trophy, circuito internazionale di padel, Di Canio ha parlato del portoghese riservandogli parole dure.

Secondo l’ex Lazio, il Milan gioca meglio senza di lui e dovrebbe valutarne la cessione nel prossimo futuro.

  • "LEAO? UN GIOCATORE CHE NON SA COME SI ALZA"

    "In piena onestà, bisogna dire che in Italia, se si vuole crescere, bisogna guardare alla Spagna o alla Francia: nessuna squadra ha un giocatore di cui l’opinione pubblica deve dire sempre ‘sì, però se facesse’. Un però, nel grande calcio, già è di troppo: con lui ne usi sempre 5-6. Solo in Italia, forse perché abbiamo poco talento, ci stiamo abituando a sopportare: poi sono affari del Milan, ma se vuole crescere non può avere un giocatore che non sa come si alza, e però però però. Quanto costa? Un euro, vabbè ci proviamo. Otto milioni, se devo rinnovare, non so”.

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  • "IL MILAN SENZA LEAO È PIÙ SOLIDO"

    "Tare? Penso all’atteggiamento dell’Olimpico, mi sembra chiaro. Lui è un dirigente serio, che ha giocato a calcio e fatto calcio, che ha costruito la Lazio e l’ha portata a rendere bene, che vuole costruire un’altra dimensione nuova per il Milan, non può accettare questo atteggiamento. Uno scazzo ci può stare, ma il problema è la conduzione generale per un giocatore che avrebbe tutte le potenzialità, ma ha 27 anni. Se lui è stato più forte a 22 anni che a 27, vuol dire che vali meno: non guardo i numeri, penso ai goal che contano. Se si vede la differenza senza Leao è un conto, ma se lui non gioca il Milan è più solido: in otto partite, ventuno goal segnati e due subiti”.

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  • "YILDIZ È AFFIDABILE E SERIO, IO PARLO DI GRANDI GIOCATORI"

    "Si arrabbierà con me? Ma che me ne frega, che è mio fratello o mio cugino? Di tanti altri giocatori parlo bene, Yildiz è affidabile e serio. Quando io parlo, parlo di grandi calciatori, non al mio bar di quartiere al Quarticciolo”.

  • "IL DIVERTIMENTO PER LUI È LA SFILATA A PETTO NUDO"

    "Ruolo da attaccante? Certamente è meglio per lui, perché in Italia segna di più. Il problema è cosa fai, cosa produci durante la partita a parte il goal. Perché, se io avessi un giocatore svogliato e mi facesse tre goal, lo accetterei, ma non succede nemmeno in altre categorie. Il Milan però non si può permettere questo. Io non ce l’ho con Leao, sono anche incazzato con lui perché alla fine pure io penso: 188 centimetri, tanta qualità. Però tante volte ti chiedi a cosa stia pensando, mi dà l’idea che alle volte il calcio, siccome ha un talento innato, sia una roba normale, ma il vero divertimento sia la sala registrazioni o la sfilata. A petto nudo come un mese fa, d’inverno. Non lo dico per un fattore estetico, ma mi chiedo se si possa accettare a livello professionistico. A parte un accordo con i brand, perché è appetito: se ti danno soldi per 20 minuti di foto, va bene. Ma la sfilata… Sono cambiati i tempi, è vero, ma non è cambiata la disciplina. Un tempo si potevano fare certe cose, ora l’approccio è diverso. Ma le regole sono uguali. Io non dico che lo debbano vendere, magari fa una svolta e sono il primo a ricredermi. Sono pronto a godermi questo talento alla massima espressione, come Yildiz che non tradisce mai e i risultati si vedono”.

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