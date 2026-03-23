Di Canio si scaglia contro Leao: "Il suo vero divertimento sono le sfilate a petto nudo: il Milan senza di lui è più solido"

"Ruolo da attaccante? Certamente è meglio per lui, perché in Italia segna di più. Il problema è cosa fai, cosa produci durante la partita a parte il goal. Perché, se io avessi un giocatore svogliato e mi facesse tre goal, lo accetterei, ma non succede nemmeno in altre categorie. Il Milan però non si può permettere questo. Io non ce l’ho con Leao, sono anche incazzato con lui perché alla fine pure io penso: 188 centimetri, tanta qualità. Però tante volte ti chiedi a cosa stia pensando, mi dà l’idea che alle volte il calcio, siccome ha un talento innato, sia una roba normale, ma il vero divertimento sia la sala registrazioni o la sfilata. A petto nudo come un mese fa, d’inverno. Non lo dico per un fattore estetico, ma mi chiedo se si possa accettare a livello professionistico. A parte un accordo con i brand, perché è appetito: se ti danno soldi per 20 minuti di foto, va bene. Ma la sfilata… Sono cambiati i tempi, è vero, ma non è cambiata la disciplina. Un tempo si potevano fare certe cose, ora l’approccio è diverso. Ma le regole sono uguali. Io non dico che lo debbano vendere, magari fa una svolta e sono il primo a ricredermi. Sono pronto a godermi questo talento alla massima espressione, come Yildiz che non tradisce mai e i risultati si vedono”.