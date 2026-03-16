Di Canio attacca Leao dopo Lazio-Milan: "Ha rotto, Pulisic si sbatte mentre lui cammina"

"Tu non puoi vedere per 70 minuti un giocatore che cammina e gli altri si sbattono. Non è che un giocatore sta lì per prendere due palle perché fa due movimenti e poi non si sbatte.

Pulisic a Cremona fu sostituito ed era arrabbiato perché lui rincorreva e non stava bene, ma l'altro ha sprecato quattro contropiedi. Allegri si sta barcamenando nell'equilibrio di dare un'opportunità maggiora a uno o all'altro".