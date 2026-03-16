Di Canio attacca Leao dopo Lazio-Milan: "Ha rotto, Pulisic si sbatte mentre lui cammina"

La sconfitta contro la Lazio all’Olimpico spegne quasi totalmente i sogni Scudetto del Milan di Massimiliano Allegri. Dopo il mezzo passo falso dell’Inter in casa contro l’Atalanta, un pari tra le polemiche per gli episodi arbitrali, i rossoneri non sono riusciti ad approfittarne e riportarsi a -5 dalla capolista, ma al contrario hanno perso un’ulteriore lunghezza.
Al termine della sfida, decisa dal goal di Isaksen nel primo tempo, l’ex calciatore e ora opinionista Paolo Di Canio è intervenuto negli studi di Sky Sport nel corso della trasmissione ‘Sky Calcio Club’ per analizzare quanto accaduto sul prato dell’Olimpico.
Di Canio ha puntato il dito contro Rafael Leao, protagonista di un episodio controverso al momento del cambio con una reazione stizzita nei confronti del suo allenatore Massimiliano Allegri, dopo una prestazione tutt’altro che brillante.