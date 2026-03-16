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Leao Allegri Lazio MilanGetty Images
Alessandro De Felice

Di Canio attacca Leao dopo Lazio-Milan: "Ha rotto, Pulisic si sbatte mentre lui cammina"

Il portoghese del Milan nel mirino dell'ex calciatore e ora opinionista dopo la prestazione opaca in Lazio-Milan e la reazione contro Allegri al momento del cambio.

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La sconfitta contro la Lazio all’Olimpico spegne quasi totalmente i sogni Scudetto del Milan di Massimiliano Allegri. Dopo il mezzo passo falso dell’Inter in casa contro l’Atalanta, un pari tra le polemiche per gli episodi arbitrali, i rossoneri non sono riusciti ad approfittarne e riportarsi a -5 dalla capolista, ma al contrario hanno perso un’ulteriore lunghezza.

Al termine della sfida, decisa dal goal di Isaksen nel primo tempo, l’ex calciatore e ora opinionista Paolo Di Canio è intervenuto negli studi di Sky Sport nel corso della trasmissione ‘Sky Calcio Club’ per analizzare quanto accaduto sul prato dell’Olimpico.

Di Canio ha puntato il dito contro Rafael Leao, protagonista di un episodio controverso al momento del cambio con una reazione stizzita nei confronti del suo allenatore Massimiliano Allegri, dopo una prestazione tutt’altro che brillante.

  • “LEAO CAMMINA PER 70 MINUTI”

    "Tu non puoi vedere per 70 minuti un giocatore che cammina e gli altri si sbattono. Non è che un giocatore sta lì per prendere due palle perché fa due movimenti e poi non si sbatte. 

    Pulisic a Cremona fu sostituito ed era arrabbiato perché lui rincorreva e non stava bene, ma l'altro ha sprecato quattro contropiedi. Allegri si sta barcamenando nell'equilibrio di dare un'opportunità maggiora a uno o all'altro".

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  • “ALLEGRI SI INCA*** COME UNA BESTIA”

    "Fa la stessa partita, anzi peggio, con la Cremonese e sceglie di lasciare Leao in campo. E non era a tiro per una possibile riapertura della corsa Scudetto. 

    Oggi Max (Allegri, ndr) si inca*** come una bestia perché - anche se lui dice "no, dobbiamo restare concentrati sull'obiettivo Champions" - un allenatore è così".

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  • “LEAO HA ROTTO”

    "Oggi vede che c'è questa diatriba con Pulisic, ma che uno nella fase di non possesso si impegna, viene a legare il gioco, e lui non lo fa... allora dico "basta, mi hai rotto””.

    Poi Di Canio aggiunge:

    "Io lo avrei tolto. Se vedo gli spazi posso anche lasciarlo, ma se devo mettere due punte non è che posso solo fare casino. Siamo a 25 minuti dalla fine e il discorso era di recuperare almeno il pareggio”.

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