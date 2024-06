Deulofeu racconta il suo dramma: "Se il calcio fosse stata la mia vita sarei in depressione"

Dopo il momentaneo addio all’Udinese, Deulofeu racconta il suo dramma: “Ho superato momenti duri, per fortuna la mia vita va oltre il calcio”.

22 gennaio 2023, stadio Luigi Ferraris, Genova. Gerard Deulofeu si riscalda, poi a 13 minuti dalla fine entra in campo nel match di Serie A che la sua Udinese avrebbe vinto 1-0 contro la Sampdoria.

Nessuno avrebbe mai immaginato che da quel giorno a oggi, un anno e mezzo dopo, l’attaccante spagnolo non avrebbe mai più messo piede in campo per via di un problema al ginocchio che si è trasformato in un vero e proprio calvario.

Tanto che, nelle scorse ore, lo stesso Deulofeu si è momentaneamente arreso, annunciando con un post su Instagram che all’inizio della prossima stagione non farà parte della rosa dell’Udinese. “È una decisione consensuale che abbiamo preso insieme alla società per poter continuare a dedicarmi al mio recupero nel miglior modo possibile. Insieme abbiamo deciso che, quando nei prossimi mesi sarò guarito al 100%, sarà il momento di tornare a far parte della squadra”.

A meno di 24 ore da quel post, Gerard Deulofeu ha rilasciato una lunga e significativa intervista a 'Relevo.com' nella quale racconta il suo dramma calcistico.