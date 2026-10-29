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Marco Trombetta

Deschamps torna alla Juventus? L'ultimo nome per il dopo Spalletti: non allena un club dal 2012, l'addio polemico in Serie B

Serie A
Juventus
D. Deschamps

Tra i nomi che potrebbero sostituire Spalletti, oltre a Pioli e Conte (difficile), c'è anche quello di Didier Deschamps, che ha già allenato la Juventus nell'anno di Serie B.

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La sconfitta col Genoa ha riaperto il vaso di pandora degli allenatori pronti a sostituire Spalletti alla Juventus in caso di divorzio.

Pioli, Conte, i nomi sono sempre quelli. O quasi. Perché nelle ultime ore, 'La Stampa', ha avanzato il nome di un altro cavallo di ritorno, Didier Deschamps.

  • DESCHAMPS SI E' DETTO DISPONIBILE

    Dopo 14 anni alla guida della Nazionale francese, con un Mondiale vinto, una Nations League e due finali perse (Euro 2016 e Qatar 2022), Deschamps ha lasciato la panchina a un altro ex bianconero, Zinedine Zidane.

    Negli anni Deschamps si è dimostrato molto abile a ricompattare uno spogliatoio difficile come quello francese, un gestore di grande livello, anche se spesso criticato dal punto di vista del gioco.

    Secondo quanto riportato da 'La Stampa', Didì avrebbe fatto sapere tramite alcuni intermediari di essere eventualmente pronto a subentrare sulla panchina della Juventus al posto di Spalletti anche a stagione in corso.

  • SPIRITO JUVENTINO

    Deschamps ha legato del resto la sua vita sportiva ai colori bianconeri sia da allenatore che da giocatore.

    Con la Juventus ha accumulato 178 presenze in tutte le competizioni, vincendo praticamene tutto a Torino, compresa la Champions League del 1996.

    Stiamo parlando di uno con la 'juventinità' nel sangue, un profilo ideale per cercare di sistemare le cose alla Juventus, anche solo come traghettatore, per poi discutere eventualmente un futuro a lungo termine a fine stagione.

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  • FBL-ITA-JUVENTUS-DESCHAMPSAFP

    COME ANDO' LA STAGIONE IN SERIE B

    La Juventus si affidò a lui già nell'annata post Calciopoli, quella della Serie B.

    Il film di quella stagione fu pieno di colpi di scena e si conclude con la vittoria del campionato da parte della Juventus, ma con il contemporaneo addio polemico di Deschamps, in rotta totale con la dirigenza riguardo le ambizioni della Juventus, secondo il tecnico poco in linea con il blasone del club.

    Deschamps lasciò infatti la panchina subito dopo la certezza aritmetica del primo posto. La squadra fu poi affidata a Corradini per le ultime ininfluenti due giornate di campionato.

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  • NON ALLENA UN CLUB DA 14 ANNI

    C'è però un piccolo grande particolare da sottolineare e ossia che Deschamps non allena un club da ben 14 anni.

    Era il 2012 quando lasciò il Marsiglia per accettare la guida della Nazionale dopo aver vinto la Ligue 1 con l'OM, oltre a tre coppe di lega e due Supercoppe. Di fatto l'ultimo Marsiglia vincente.

    Prima della Juventus era stato invece l'artefice della rinascita del Monaco, portato fino alla finale di Champions persa contro il Porto di Mourinho.

    Di sicuro rimettersi alla guida di un club comporta un lavoro totalmente diverso e chiaramente quotidiano rispetto a quello in Nazionale. 14 anni sono tanti e tante dinamiche nel frattempo sono cambiate, ma questo di certo non spaventa Deschamps.

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