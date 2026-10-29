Deschamps torna alla Juventus? L'ultimo nome per il dopo Spalletti: non allena un club dal 2012, l'addio polemico in Serie B

Dopo 14 anni alla guida della Nazionale francese, con un Mondiale vinto, una Nations League e due finali perse (Euro 2016 e Qatar 2022), Deschamps ha lasciato la panchina a un altro ex bianconero, Zinedine Zidane.
Negli anni Deschamps si è dimostrato molto abile a ricompattare uno spogliatoio difficile come quello francese, un gestore di grande livello, anche se spesso criticato dal punto di vista del gioco.
Secondo quanto riportato da 'La Stampa', Didì avrebbe fatto sapere tramite alcuni intermediari di essere eventualmente pronto a subentrare sulla panchina della Juventus al posto di Spalletti anche a stagione in corso.