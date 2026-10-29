Deschamps torna alla Juventus? L'ultimo nome per il dopo Spalletti: non allena un club dal 2012, l'addio polemico in Serie B

C'è però un piccolo grande particolare da sottolineare e ossia che Deschamps non allena un club da ben 14 anni.

Era il 2012 quando lasciò il Marsiglia per accettare la guida della Nazionale dopo aver vinto la Ligue 1 con l'OM, oltre a tre coppe di lega e due Supercoppe. Di fatto l'ultimo Marsiglia vincente.

Prima della Juventus era stato invece l'artefice della rinascita del Monaco, portato fino alla finale di Champions persa contro il Porto di Mourinho.

Di sicuro rimettersi alla guida di un club comporta un lavoro totalmente diverso e chiaramente quotidiano rispetto a quello in Nazionale. 14 anni sono tanti e tante dinamiche nel frattempo sono cambiate, ma questo di certo non spaventa Deschamps.