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GOAL ITALY Deschamps FranciaGetty GOAL
Antonio Torrisi

Deschamps lascia la Francia dopo i Mondiali, dove può allenare? L'Italia, le possibili panchine e il suo sostituto

Coppa del Mondo
Francia vs Spagna
Francia
Spagna

Al termine del match contro la Spagna che ha rappresentato l'eliminazione della Francia in semifinale ai Mondiali il CT ha salutato i suoi giocatori, e non solo.

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Al triplice fischio sono quasi tutti per terra, i francesi. Le maglie, che coprono il volto, arrivano dietro la nuca. Ci hanno provato, questo sì. Forse con meno convinzione del solito, forse con meno determinazione delle altre volte. Non è bastato, insomma, alla Francia per evitare l'eliminazione in semifinale ai Mondiali per mano della Spagna.

Le telecamere vanno a cercare gli spagnoli in festa, poi Didier Deschamps che, inquadrato, parla con il quarto uomo. Poi saluta Kylian Mbappé. Ha uno sguardo serio, ovviamente. Sa che è finita.

Sa che, come si è detto, questa potrebbe essere stata una delle ultime partite del suo ciclo sulla panchina della nazionale francese. Lo sa. Ed effettivamente sembra essere proprio così: e mentre scorrono i titoli di coda su un'esperienza che negli anni ha portato la Francia a toccare, poi sfiorare e, infine, sognare la Coppa del Mondo, in molti si interrogano sul suo futuro. "Resterò nel calcio", aveva precisato all'inizio dei Mondiali. E tra le opzioni possibili è spuntata anche l'Italia.

Dove andrà Deschamps?

  • DESCHAMPS LASCA LA FRANCIA DOPO I MONDIALI?

    La questione è semplice: dell'addio di Didier Deschamps alla panchina della Francia si sa da prima dei Mondiali del 2026. E questo è un fatto.

    A inizio 2025 è stato lo stesso CT ad annunciarlo.

    "Sono qui dal 2012 e ho in programma di restarci fino al 2026, fino alla prossima Coppa del Mondo FIFA. È lì che la mia avventura qui si fermerà, perché prima o poi dovrà fermarsi".

    Ma dove andrà Deschamps?

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  • DOVE VA DESCHAMPS DOPO LA FRANCIA? PUÒ ALLENARE L'ITALIA?

    Resta un mistero, invece, il futuro di Deschamps: a maggio, in piena ricostruzione post-delusione per l'eliminazione ai Playoff contro la Bosnia, lo stesso CT francese è stato accostato alla panchina della Nazionale italiana.

    "Non mi vieto nulla, tutti sanno che sono disponibile dopo il Mondiale. Ho il privilegio di poter scegliere", ha affermato in quel periodo.

    A giugno, Kylian Mbappé, sorridendo, a M6, ha commentato la possibilità di vederlo alla guida degli Azzurri.

    "Sarebbe terribile: lasciamo che gli italiani prendano un italiano. Didier è francese, è nostro".

    Ma quali sono le reali possibilità di vedere Deschamps come allenatore dell'Italia? Attualmente, dopo aver definito il ruolo di direttore tecnico, affidato a Paolo Maldini, è in corso la ricerca del profilo perfetto per la panchina Azzurra.

    Tra i nomi che circolano ci sono quelli di Pep Guardiola e Roberto Mancini, con Deschamps che attualmente non sembra essere tra le prime scelte. Ma mai dire mai, considerando il suo legame con l'Italia.

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  • DESCHAMPS POLEMICO DOPO FRANCIA-SPAGNA

    In ogni caso, Spagna-Francia non sarà l'ultima partita di Deschamps alla guida della nazionale francese: ci sarà ancora la finale per il terzo posto ai Mondiali.

    Ecco, poi saluterà questa Coppa del Mondo, anche se ai microfoni di DAZN non le ha mandate a dire, interrompendo l'intervista.

    "Vi faccio io una domanda. Questo arbitro ha il livello per allenare una semifinale di una Coppa del Mondo?", ha chiesto.

    Il riferimento va ad alcune decisioni che il CT ha giudicato controverse, pur consapevole che la sua Francia ha meritato sportivamente la sconfitta.

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  • CHI SOSTITUISCE DESCHAMPS ALLA FRANCIA E COSA LASCIA IL CT?

    Il ciclo di Deschamps, comunque, è stato pienissimo di eventi: arrivato nel 2012 all'indomani degli Europei, il CT ha conquistato il Mondiale nel 2018, in Russia, e due finali tra Coppa del Mondo (2022) ed Europei (nel 2016, in casa, persa contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo).

    Generazione dopo generazione, Deschamps ha dato l'impressione di saper esprimere il meglio del talento dei giovani selezionati, pur con qualche delusione affrontata: insomma, è stata un'ottima guida.

    Ecco perché, simbolicamente, la scelta di Zinedine Zidane come prossimo CT della Francia sarebbe la perfetta chiusura del cerchio.

    Deschamps ha alzato al cielo la Coppa del Mondo da giocatore, nel 1998, e da allenatore, nel 2018, ricoprendo il ruolo di leader del passato (e, quindi, del presente), verso il futuro: Zizou è un simbolo del calcio francese ed è rimasto lì, in attesa, dopo le esperienze vincenti al Real Madrid.

    In attesa che il ciclo Deschamps finisse e che fosse la sua ora. Eccola, potrebbe essere arrivata.

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