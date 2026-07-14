Deschamps lascia la Francia dopo i Mondiali, dove può allenare? L'Italia, le possibili panchine e il suo sostituto

Al triplice fischio sono quasi tutti per terra, i francesi. Le maglie, che coprono il volto, arrivano dietro la nuca. Ci hanno provato, questo sì. Forse con meno convinzione del solito, forse con meno determinazione delle altre volte. Non è bastato, insomma, alla Francia per evitare l'eliminazione in semifinale ai Mondiali per mano della Spagna.

Le telecamere vanno a cercare gli spagnoli in festa, poi Didier Deschamps che, inquadrato, parla con il quarto uomo. Poi saluta Kylian Mbappé. Ha uno sguardo serio, ovviamente. Sa che è finita.

Sa che, come si è detto, questa potrebbe essere stata una delle ultime partite del suo ciclo sulla panchina della nazionale francese. Lo sa. Ed effettivamente sembra essere proprio così: e mentre scorrono i titoli di coda su un'esperienza che negli anni ha portato la Francia a toccare, poi sfiorare e, infine, sognare la Coppa del Mondo, in molti si interrogano sul suo futuro. "Resterò nel calcio", aveva precisato all'inizio dei Mondiali. E tra le opzioni possibili è spuntata anche l'Italia.

Dove andrà Deschamps?