Depay prende in giro gli avversari nella finale del campionato paulista tra Corinthians e Palmeiras: clamorosa rissa a fine partita

Caos nella finale tra Corinthians e Palmeiras: un gesto provocatorio dell'attaccante olandese scatena il caos al novantesimo.

Proprio quando stava per terminare la partita, al minuto 90, succede il finimondo in campo nella finale del campionato paulista tra Corinthians e Palmeiras.

Alla fine, ad alzare il trofeo è il Corinthians, che dopo la vittoria nella gara di andata ottiene uno 0-0 nel ritorno che basta per vincere.

Una partita lunghissima, con 18 minuti di recupero concessi proprio per quanto successo negli ultimi minuti del match, dove si è scatenata una clamorosa rissa tra i giocatori delle due squadre.

Tutto è nato dal comportamento di Memphis Depay, l'attaccante del Corinthians che ha provocato gli avversari perdendo tempo in una maniera particolare e vista legittimamente come una presa in giro. Da lì, il nervosismo dei giocatori del Palmeiras e la rissa che ha portato a più espulsioni.