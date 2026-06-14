Deniz Undav, il 'Vardy tedesco' che lavorava in fabbrica e ora può diventare la rivelazione dei Mondiali con la Germania

La stagione in Premier League col Brighton non è stata ricca di goal (soltanto 5 in 22 presenze), ma ha sempre ringraziato De Zerbi per la stima e la fiducia. Nonostante la poca vena realizzativa, il passaggio in Inghilterra è servito ad Undav per maturare tantissimo come calciatore, preparando così il suo definitivo salto di qualità.