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Deniz Undav Germany
Marco Trombetta

Deniz Undav, il 'Vardy tedesco' che lavorava in fabbrica e ora può diventare la rivelazione dei Mondiali con la Germania

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Germania vs Curaçao
Curaçao
D. Undav

Lo chiamano già il 'Vardy tedesco': quest'anno solo Kane ha segnato più di lui in Germania, fino a 19 anni lavorava in fabbrica e soltanto a 27 è arrivato in Bundesliga.

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  • "LAVORAVO GIA' ALLE 4 DEL MATTINO'

    A 19 anni non poteva ancora vivere soltanto di calcio. Giocava nei dilettanti in Germania e arrotondava lavorando in fabbrica. Poi la scalata che lo ha portato in Belgio al Saint-Gilloise, dove è iniziato tutto.

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  • AL BRIGHTON CON DE ZERBI

    La stagione in Premier League col Brighton non è stata ricca di goal (soltanto 5 in 22 presenze), ma ha sempre ringraziato De Zerbi per la stima e la fiducia. Nonostante la poca vena realizzativa, il passaggio in Inghilterra è servito ad Undav per maturare tantissimo come calciatore, preparando così il suo definitivo salto di qualità.

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  • IN BUNDESLIGA SOLO A 27 ANNI

    In Bundes è arrivato tardi, soltanto a 27 anni. Ma con lo Stoccarda è diventato un attaccante di livello top: 57 goal in tre anni e la chiamata della nazionale tedesca, con cui ha già realizzato 7 reti in 10 apparizioni.

  • SOLO KANE HA FATTO PIU' GOAL DI LUI

    Quest'anno è stato il miglior marcatore tedesco della Bundesliga. Solo Kane ha segnato più di lui in campionato. 19 reti e altre tre in Coppa di Germania, dove ha raggiunto con lo Stoccarda la finale, persa poi contro il Bayern.

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  • SUPER SUB CONTRO CURACAO

    Entrato dalla panchina contro Curacao, si è presentato ai Mondiali con un goal e due assist. Chissà quindi che non possa essere lui, il 'Vardy tedesco', una delle grandi rivelazioni della competizione.

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