Demiral sotto inchiesta Uefa: l’esultanza col “gesto del lupo” lo mette nei guai

La Uefa apre un’inchiesta sull’esultanza di Demiral: il “saluto del lupo” è il gesto riconosciuto da un partito politico di estrema destra turco.

Poteva essere una notte da sogno, tra le più belle di tutta la sua carriera.

Due goal, per lui che di professione fa il difensore centrale, il premio di MVP del match e il pass ai quarti di finale di Euro 2024 per la sua Turchia, arrivato grazie al 2-1 sull’Austria.

La gara perfetta di Merih Demiral rischia però di essere “macchiata” da un episodio che fa discutere e, se confermato dalle indagini in corso, decisamente da condannare.

La Uefa infatti ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti del difensore turco – oggi all’Al-Ahli, ma che in passato ha giocato in Serie A con Sassuolo, Juventus e Atalanta – sotto accusa per presunti comportamenti inappropriati durante il match.