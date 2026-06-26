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Marco Trombetta

Dembelé versione Pallone d'Oro, la Francia passa prima, seconda la Norvegia che becca la Costa d'Avorio, il Senegal spera ancora nella qualificazione ai sedicesimi

Coppa del Mondo
Norvegia vs Francia
Norvegia
Francia
Senegal vs Iraq
Senegal
Iraq

La Francia domina il girone è aspetta una terza classificata. Si scatena Dembelé con una tripletta da fenomeno assoluto. La Norvegia passa da seconda e affronterà la Costa d'Avorio ai sedicesimi. Il Senegal spera ancora di passare tra le migliori terze.

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Tutto come previsto per la Francia, che contro la squadra B della Norvegia (10 cambi rispetto alla vittoria sul Senegal e Haaland per tutta la partita in panchina) domina e si prende il primo posto del Gruppo I.

La scena, questa volta, se la prende tutta il Pallone d'Oro Ousmane Dembelé, con una tripletta da fenomeno totale. Tre goal stupendi, fatti praticamente con il joystick. Tre perle che certificano la sua crescita esponenziale negli ultimi anni, da vero leader e trascinatore. La Francia si prende il primo posto e adesso aspetta una terza classificata ai sedicesimi.

Per la Norvegia, invece, l'accoppiamento è già fatto: la squadra di Solbakken affronterà la Costa d'Avorio in una sfida tra due seconde. Speranze ancora vive per il Senegal, che travolge l'Iraq e punta ad entrare tra le otto migliori terze nonostante i tre punti. In favore degli africani c'è la buona differenza reti maturata con il 5-0 all'Iraq, ultimo ed eliminato. Mané e compagni dovranno però aspettare la fine della fase a gironi prima di poter eventualmente festeggiare.

  • PAGELLE NORVEGIA-FRANCIA 1-4

    VOTI NORVEGIA: Selvik 5; Ostigard 5, Bjorkan 5 (46' Pedersen 5,5), Falchner 5 (66' Langas 6); Berg 5,5, Aursnes 5,5, Thorstvedt 5,5 (46' Thorsby 6), Aasgaard 6,5, Schjelderup 6 (83' Hauge sv); Bobb 6,5 (83' Nusa sv), Larsen 4

    VOTI FRANCIA: Maignan 7; Kounde 6 (87' Gusto sv), Upamecano 6 (76' Konate 6), Lacroix 6, Theo Hernandez 6; Tchouaméni 6,5, Koné 6,5; Dembélé 9 (65' Barcola 6,5), Olise 6,5 (65' Cherki 6), Doué 6,5; Mbappé 7 (87' Mateta sv)

    Lo show di Ousmane Dembelé è servito. Partita favolosa, tre goal spettacolari, praticamente disegnati. Mbappé non segna, ma determina ancora con due assist. Ottima partita del romanista Koné in mezzo al campo, si iscrive ai top del match anche Maignan, che para un rigore al disastroso Strand Larsen. Nella Norvegia si salvano Aaasgard, autore del goal, e Bobb, che ha provato a trascinare i suoi nel secondo tempo.

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  • PAGELLE SENEGAL-IRAQ 5-0

    VOTI SENEGAL: Diaw 6; Diatta 6, Jakobs 6, Niakhaté 6, Seck 6,5 (58' Ciss 6); I. Gueye 6, L. Camara 6,5 (57' Jackson 6); I. Diarra 7 (57 P. Gueye 8); I. Sarr 7,5 (81' Diao sv), Mané 6,5; Mbaye 6,5 (57' Ndiaye 7)

    VOTI IRAQ: Basil 5,5 (46' Hassan 5,5); Putros 5, Hashem 4,5, Sulaka 4, Doski 5,5; Al Ammari 5; Jasim 5,5 (58' Al Reeshawee 5,5), Bayesh 5,5, Iqbal 5,5 (67' Yakob 6), Qasem 6 (16' Younis 5,5); Al Hamadi 5 (58' Yousif 5,5)

    Il solito Sarr ci mette lo zampino. Goal e assist, il vero uomo in più del Senegal in questo Mondiale. Pape Gueye entra e si prende il premio di MVP con una doppietta e un assist, il 18enne Mbaye ci mette ancora del suo con un assist. Disastroso Sulaka che indirizza la partita facendosi espellere dopo 13 minuti.

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