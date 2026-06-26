Dembelé versione Pallone d'Oro, la Francia passa prima, seconda la Norvegia che becca la Costa d'Avorio, il Senegal spera ancora nella qualificazione ai sedicesimi

Tutto come previsto per la Francia, che contro la squadra B della Norvegia (10 cambi rispetto alla vittoria sul Senegal e Haaland per tutta la partita in panchina) domina e si prende il primo posto del Gruppo I.

La scena, questa volta, se la prende tutta il Pallone d'Oro Ousmane Dembelé, con una tripletta da fenomeno totale. Tre goal stupendi, fatti praticamente con il joystick. Tre perle che certificano la sua crescita esponenziale negli ultimi anni, da vero leader e trascinatore. La Francia si prende il primo posto e adesso aspetta una terza classificata ai sedicesimi.

Per la Norvegia, invece, l'accoppiamento è già fatto: la squadra di Solbakken affronterà la Costa d'Avorio in una sfida tra due seconde. Speranze ancora vive per il Senegal, che travolge l'Iraq e punta ad entrare tra le otto migliori terze nonostante i tre punti. In favore degli africani c'è la buona differenza reti maturata con il 5-0 all'Iraq, ultimo ed eliminato. Mané e compagni dovranno però aspettare la fine della fase a gironi prima di poter eventualmente festeggiare.