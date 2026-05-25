La Top 11 stagionale della Serie A 2025-2026.
Il miglior undici combinato del nostro campionato al termine della stagione, con tutti i protagonisti principali.
Un 4-3-1-2 che schieriamo così.
La Top 11 stagionale della Serie A 2025-2026.
Il miglior undici combinato del nostro campionato al termine della stagione, con tutti i protagonisti principali.
Un 4-3-1-2 che schieriamo così.
Un campionato da top player tra i pali della Roma. La definitiva consacrazione nell'elite dei migliori portieri d'Europa. 18 clean sheet, record stagionale insieme a Butez, e parate decisive. L'ultima, la più importante, quella su Bowie a Verona.
Gioiello italiano, speranza azzurra. Marco Palestra ha dimostrato che i talenti ce li abbiamo ancora nel nostro paese e lui è uno di quelli. Il Cagliari ha saputo valorizzarlo alla grande. Corsa, tecnica e personalità. Sulla sua fascia ha dominato, anche contro avversari di maggiore esperienza. Primo in classifica come duelli vinti in questa stagione.
Nonostante sia arrivato all'Inter soltanto quest'estate, è come se ci avesse sempre giocato. Ci ha messo un attimo a diventare il leader difensivo della squadra di Chivu. Media voto clamorosa, praticamente mai sotto la sufficienza.
La doppietta nel derby è la fotografia della sua stagione da leader assoluto. Ha giocato con la diffida sulle spalle dalla 25a giornata in poi, senza mai beccarsi la squalifica, dimostrando autocontrollo e una grande maturazione rispetto alle passate stagioni. Attento, cattivo, decisivo.
Cosa possiamo dire della stagione di Federico Dimarco? Basta leggere i numeri. Record assoluto di assist in un'unica stagione di Serie A, primo come numero di grandi occasioni create nel nostro campionato (ben 29). Una delizia per gli occhi con il suo mancino. Semplicemente, MVP.
Stavolta non vince lo Scudetto, ma si conferma la vera anima del Napoli. Seconda stagione di fila in doppia cifra, giocatore totale, comunque il miglior centrocampista della Serie A a mani basse.
Nonostante abbia giocato appena 22 partite, è stato uno degli artefici principali dello Scudetto nerazzurro. Con Chivu è tornato nel suo prime, anche a livello mentale. Leader tecnico, faro del centrocampo, goal e assist pesantissimi.
L'uomo simbolo del miracolo Como, lui che c'era anche quando i lariani chiudevano per due stagioni di fila al 13° posto in Serie B e la Champions era un sogno lontanissimo. Fedelissimo di Fabregas, capitano dentro e fuori dal campo.
Basterebbe dire 'Nico Paaaaaaaaaaaz'. Non solo un fenomeno, anche un meme. Giocatore di altra categoria, unico nel suo stile, qualcosa di speciale in un calcio ormai omologato su certe giocate e concetti. Se Da Cunha è l'uomo simbolo, lui è la stella che i Fabregas e i tifosi del Como meritano di godersi anche in Champions.
L'uragano Malen è arrivato in Serie A con una potenza devastante. 14 goal in un unico girone non li aveva fatti mai nessuno. Ad impressionare, oltre al numero di reti, è stata l'attitudine. Sembrava volersi mangiare il mondo con la maglia della Roma addosso. Il braccio armato di Gasperini per prendersi la Champions.
Il Toro è tornato. Non soltanto per la vittoria del titolo di capocannoniere, ma per tutto ciò che ha rappresentato nella stagione dell'Inter. Indispensabile, solo con la sua presenza indirizzava le partite. Questa, tra tutte, è stata probabilmente la vera annata da Capitano, con la 'C' maiuscola.