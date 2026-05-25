Gioiello italiano, speranza azzurra. Marco Palestra ha dimostrato che i talenti ce li abbiamo ancora nel nostro paese e lui è uno di quelli. Il Cagliari ha saputo valorizzarlo alla grande. Corsa, tecnica e personalità. Sulla sua fascia ha dominato, anche contro avversari di maggiore esperienza. Primo in classifica come duelli vinti in questa stagione.