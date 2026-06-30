Delirio Marocco: ottavi di finale! L’Olanda fuori dal Mondiale ancora ai rigori

L’Olanda va a casa, il Marocco resta in corsa e giocherà gli ottavi contro il Canada. È questo il verdetto del quarto sedicesimo di finale dei Mondiali 2026, il secondo consecutivo che termina ai rigori dopo Germania-Paraguay. Al Monterrey Stadium di Guadalupe il match fra le nazionali di Koeman e Ouahbi è denso di intensità ed equilibrio.

Il primo tempo regala più occasioni agli africani: El Aynaoui, Hakimi e Saibari non trovano l’appuntamento con il vantaggio, anche per merito di un super Verbruggen.

Nel secondo tempo le cose cambiano anche se le emozioni restano poche, almeno fino al Hydration Break. Subito dopo, infatti, arriva il vantaggio olandese: Weghorst ispira la corsa di Summerville che regala a Gakpo il pallone dell’1-0: abbraccio collettivo Oranje intorno al giocatore del Liverpool, che in settimana ha perso un figlio.

Il Marocco, però, non smette di crederci e, nel recupero, trova il pari: Issa Diop si sposta dal ruolo di difensore a quello di attaccante e sul cross di El Khannouss piazza la testata dell’1-1.

Nei supplementari è ancora la nazionale marocchina a creare qualche pericolo ma l’Olanda se la cava fino ai rigori.

I tiri dal dischetto sono incredibili: gli olandesi vanno inizialmente in vantaggio dopo la traversa di El Aynaoui, poi le parate di Bounou capovolgono la situazione fino al penalty,decisivo, di Saibari, che manda il Maroccoagli ottavi e l’Olanda sul volo di ritorno, cosi come accadde in Qatar, quando fu l’Argentina a eliminare Van Dijk e compagni dagli undici metri.