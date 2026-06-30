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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

Delirio Marocco: ottavi di finale! L’Olanda fuori dal Mondiale ancora ai rigori

Olanda vs Marocco
Coppa del Mondo
Olanda
Marocco

La nazionale di Ouahbi passa il turno: va sotto con il goal di Gakpo, poi pareggia all’ultimo respiro con Issa Diop. Dal dischetto, alla fine, vincono gli africani: oranje ancora a casa come a Qatar 2022.

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L’Olanda va a casa, il Marocco resta in corsa e giocherà gli ottavi contro il Canada. È questo il verdetto del quarto sedicesimo di finale dei Mondiali 2026, il secondo consecutivo che termina ai rigori dopo Germania-Paraguay. Al Monterrey Stadium di Guadalupe il match fra le nazionali di Koeman e Ouahbi è denso di intensità ed equilibrio. 

Il primo tempo regala più occasioni agli africani: El Aynaoui, Hakimi e Saibari non trovano l’appuntamento con il vantaggio, anche per merito di un super Verbruggen. 

Nel secondo tempo le cose cambiano anche se le emozioni restano poche, almeno fino al Hydration Break. Subito dopo, infatti, arriva il vantaggio olandese: Weghorst ispira la corsa di Summerville che regala a Gakpo il pallone dell’1-0: abbraccio collettivo Oranje intorno al giocatore del Liverpool, che in settimana ha perso un figlio.

Il Marocco, però, non smette di crederci e, nel recupero, trova il pari: Issa Diop si sposta dal ruolo di difensore a quello di attaccante e sul cross di El Khannouss piazza la testata dell’1-1.

Nei supplementari è ancora la nazionale marocchina a creare qualche pericolo ma l’Olanda se la cava fino ai rigori.

I tiri dal dischetto sono incredibili: gli olandesi vanno inizialmente in vantaggio dopo la traversa di El Aynaoui, poi le parate di Bounou capovolgono la situazione fino al penalty,decisivo, di Saibari, che manda il Maroccoagli ottavi e l’Olanda sul volo di ritorno, cosi come accadde in Qatar, quando fu l’Argentina a eliminare Van Dijk e compagni dagli undici metri.

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    PAGELLE OLANDA-MAROCCO

    L’uomo del match, senza dubbio, è Issa Diop (7.5): regala il pari all’ultimo respiro al Marocco, difensivamente è sempre solidissimo come tutta la nazionale di Ouahbi. Bravi, poi, anche i portieri: Verbruggen (7) evita più volte all’Olanda di subire goal, Bounou (7) para a Summerville il rigore decisivo.

    Voto anche per Gakpo (7): gioca una grande partita, illude gli Oranje, piange per la tragedia che lo ha recentissimamente colpito. Ma neanchetutto questo basta a mandare la sua nazionale fra le prime 16 del Mondiale.

    Negativi, invece, Timber (5) e Brahim Diaz (5): il primo entra malissimo nell’incontro e calcia il rigore nella serie finale in maniera assolutamente rivedibile, il secondo non incide mai fino al cambio. 

    OLANDA (3-4-3): Verbruggen 7; van Hecke 6, van Dijk 6, Aké 6 (71' T. Koopmeiners 6); Dumfries 6, Gravenberch 6 (86' Q. Timber 5), F. de Jong 5.5 (110’ de Roon sv), van de Ven 5.5 (86’ Hato 5.5); Summerville 6, Brobbey 5 (71' Weghorst 6.5), Gakpo 7 (113’ J. Kluivert sv). C.T.: Koeman 5.

    MAROCCO (4-2-3-1): Bounou 7; Hakimi 6.5, Issa Diop 7.5, Chadi Riad 6.5 (76' Salah-Eddine 6), Mazraoui 6; El Aynaoui 6.5, Bouaddi 5.5 (79’ El Mourabet 6); Brahim Diaz 5.5 (79’ Gessime Yassine 6), Ounahi 6(87' Rahimi 6.5), El Khannouss 6 (87' Chemsdine Talbi 6.5); Saibari 6. C.T.: Ouahbi 6.5.


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    TABELLINO OLANDA-MAROCCO 3-4 DTR (1-1 DTS)

    Marcatori: 72' Gakpo, 91' Issa Diop.

    OLANDA (3-4-3): Verbruggen 7; van Hecke 6, van Dijk 6, Aké 6 (71' T. Koopmeiners 6); Dumfries 6, Gravenberch 6 (86' Q. Timber 5), F. de Jong 5.5 (110’ de Roon sv), van de Ven 5.5 (86’ Hato 5.5); Summerville 5.5, Brobbey 5 (71' Weghorst 6.5), Gakpo 7 (113’ J. Kluivert sv). C.T.: Koeman 5.

    MAROCCO (4-2-3-1): Bounou 7; Hakimi 6.5, Issa Diop 7.5, Chadi Riad 6.5 (76' Salah-Eddine 6), Mazraoui 6; El Aynaoui 6.5, Bouaddi 5.5 (79’ El Mourabet 6); Brahim Diaz 5.5 (79’ Gessime Yassine 6), Ounahi 6(87' Rahimi 6.5), El Khannouss 6 (87' Chemsdine Talbi 6.5); Saibari 6. C.T.: Ouahbi 6.5.

    Arbitro: Wilton Sampaio (Brasile)

    Ammoniti: Issa Diop

    Espulsi: Nessuno

    Sequenza rigori: Koopmeiners gol, El Aynaoui traversa, Kluivert parato, Rahimi gol, Weghorst gol, Talbi gol, Timber fuori, Hakimi palo, Summerville parato, Saibari gol

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