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Del Piero ItaliaGetty Images
Stefano Silvestri

Del Piero dopo l'eliminazione dell'Italia: "Serve qualcosa di più che pensare solo a salvarsi il cu*o"

Italia

Lo sfogo e l'analisi dell'ex juventino: "Questa volta è imbarazzante da giustificare, non siamo più i migliori ma neanche i secondi o i terzi. Oggi le soluzioni sembrano molto lontane".

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Alessandro Del Piero è uno che di maglia azzurra se ne intende. Con l'Italia ha giocato per una quindicina d'anni circa, ha trionfato, a volte ha sofferto. Ma ha sempre dato tutto quel che aveva in corpo.

Oggi Del Piero fa altro e guarda dall'esterno il disastro che, per la terza volta in meno di un decennio, si è abbattuto sul mondo del calcio italiano. Con un misto di rabbia, patimento e sconcerto per quel che è nuovamente accaduto.

A Sky Calcio Unplugged, così, Del Piero ha parlato proprio di questo: del crollo del nostro calcio. In un misto tra analisi e sfogo e senza mandarle a dire.

  • "IMBARAZZANTE"

    "Siamo stati una potenza enorme. Purtroppo ora ci sono molte sensazioni negative: tristezza, arrabbiatura, delusione e incredulità. Già la prima volta era stata uno choc, la seconda un incubo e adesso la terza imbarazzante da giustificare".

    "Indipendentemente da di chi sia la colpa: Gattuso, Buffon e Gravina. Bisogna chiamare in causa tutto quello che c'è dietro, non solo il presidente della federazione. Abbiamo notato che siamo indietro di tanto: non solo rispetto ai nostri standard, ma agli altri che hanno studiato come rifarsi da capo. Ad esempio Francia e Germania hanno avuto il coraggio di intraprendere certi percorsi".

    "Ognuno di noi deve avere la voglia di reagire e di ripartire, rimettendoci in gioco, studiando a lavorando per risolvere le cose con un entusiasmo da ricercare dentro di noi. Nel 1982 e nel 2006, nel disastro più totale, il popolo italiano è riuscito a tirare fuori energie e soluzioni. Anche se oggi le soluzioni sembrano molto lontane".


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  • "NON SIAMO NEANCHE I SECONDI O I TERZI"

    "Come riformare il movimento? Difficile rispondere. Le idee nel calcio di oggi devono essere esposte in un ambiente con altre persone, credo nel gioco di squadra. Non ci deve essere un capro espiatorio, né una persona che risolva tutto. Rispetto ad altri, abbiamo lacune in tantissimi settori. Dobbiamo analizzare cosa non funziona nel calcio maschile, perché il calcio femminile e gli altri sport stanno facendo cose straordinarie. Serve la voglia di rimettersi in gioco per ricostruire, poi non so quanto il calcio abbia tempo, pazienza e coraggio. Ci sono problemi di settori giovanili, di stadi e di investimenti: certi si possono sistemare, altri meno. Dipende dalle persone, dai presidenti in giù: dirigenti e allenatori".

    "Noi avevamo un calcio locale, abbiamo perso territorio e tradizione. In altri Paesi c'è più identità nelle squadre di club, come a Bilbao e a Siviglia in Spagna. È un discorso di team, serve una squadra in tutti i settori con unione d'intenti. Dobbiamo fare un passo indietro e dire: non siamo più i migliori, neanche i secondi o i terzi, riconoscendo che non siamo quelli che pensiamo. L'orgoglio va messo da parte, serve umiltà".

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  • "NON SOLO PENSARE A SALVARSI IL CU*O"

    "Non è solo un discorso di soldi, serve una progettualità con dei passaggi da rispettare. Oggi tutto viene consumato troppo in fretta, invece col tempo Gasperini all'Atalanta è diventato immortale. Ancelotti con me alla Juve sembrava essere l'allenatore più scarso del mondo, poi ha dimostrato che non è proprio così. Serve qualcosa di più che pensare solo a salvarsi il culo. I calciatori non si costruiscono, si plasmano e si aiutano ad arrivare. I politici devono parlare sempre da politici, non da tifosi".

  • "TUTTO IL MONDO ROMANO CONTRO DI ME"

    "Io non dico che avevo terrore di andare in Nazionale, ma serviva il coltello tra i denti e l'elmetto in testa. Tutto il mondo romano era contro di me e tutto il mondo juventino era contro Totti".

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