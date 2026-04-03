Del Piero dopo l'eliminazione dell'Italia: "Serve qualcosa di più che pensare solo a salvarsi il cu*o"

Alessandro Del Piero è uno che di maglia azzurra se ne intende. Con l'Italia ha giocato per una quindicina d'anni circa, ha trionfato, a volte ha sofferto. Ma ha sempre dato tutto quel che aveva in corpo.

Oggi Del Piero fa altro e guarda dall'esterno il disastro che, per la terza volta in meno di un decennio, si è abbattuto sul mondo del calcio italiano. Con un misto di rabbia, patimento e sconcerto per quel che è nuovamente accaduto.

A Sky Calcio Unplugged, così, Del Piero ha parlato proprio di questo: del crollo del nostro calcio. In un misto tra analisi e sfogo e senza mandarle a dire.