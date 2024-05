Del Piero a lezione da... Allegri: due giornate di formazione alla Continassa per i corsisti UEFA Pro

L'ex capitano della Juventus ha partecipato al momento dedicato ai corsisti di Coverciano che studiano per diventare allenatori.

Per motivi diversi, in epoche diverse, entrambi hanno scritto pagine importanti della storia della Juventus: di Alessandro Del Piero si sa, ma chi dimentica che Massimiliano Allegri ha vinto con il club bianconero rimuove stagioni importanti, indelebili.

Ecco: entrambi, alla Continassa, si sono ritrovati faccia a faccia in un inedito confronto tra allievo e tecnico.

E la mente viaggia spedita a universi paralleli in cui sono stati uno il giocatore dell'altro: non è accaduto, non accadrà, ma Del Piero, questo dicono i fatti, è davvero andato "a lezione" da Allegri.