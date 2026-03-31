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Otto Addo GhanaGetty Images
Michael Baldoin

Decisione a sorpresa del Ghana: esonerato il ct Otto Addo, la panchina resta vacante a due mesi dal Mondiale

Coppa del Mondo
Ghana

La Federazione ghanese ha deciso di rimuovere il commissario tecnico dall’incarico all’indomani della sconfitta in amichevole contro la Germania.

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Per chi pensa che le amichevoli delle Nazionali non abbiano alcuna valenza e vengano prese sottogamba, quanto accaduto in Ghana potrebbe rappresentare una sorpresa.

Dopo la sconfitta per 2-1 contro la Germania, infatti, la Federazione della nazione africana ha deciso di sollevare dall’incarico il commissario tecnico Otto Addo, nonostante la vicinanza al prossimo Mondiale.

Le “Stelle Nere”, dunque, si preparano a una vera e propria rivoluzione a poche settimane dall’esordio nella Coppa del Mondo in Canada, Messico e Stati Uniti, dove il debutto è fissato per il 18 giugno contro il Panama.

  • IL COMUNICATO DEL GHANA

    "La Federazione calcistica del Ghana (GFA) ha interrotto il rapporto di lavoro con l'allenatore della nazionale maggiore maschile (Black Stars), Otto Addo, con effetto immediato.

    La Federazione desidera ringraziare sinceramente Otto Addo per il suo contributo alla squadra e gli augura buona fortuna per il futuro.

    La Federazione calcistica del Ghana comunicherà a tempo debito il nome del nuovo allenatore delle Black Stars."



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  • IL DOMINIO DEL GHANA NELLE QUALIFICAZIONI AL MONDIALE

    Fa un certo effetto pensare che solo pochi mesi fa il Ghana avesse conquistato con largo anticipo la qualificazione al prossimo Mondiale.

    Nel gruppo I delle qualificazioni africane, infatti, la formazione guidata da Otto Addo aveva chiuso al primo posto con otto vittorie in dieci partite, suggellando il percorso con un netto 3-0 sul campo del Madagascar nello scontro diretto per il primato.

    Alle sue spalle si erano classificate, nell’ordine, Mali, Comore, Repubblica Centrafricana e Ciad.

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  • LA SERIE DI SCONFITTE IN AMICHEVOLE CAMBIA TUTTO

    Da novembre in avanti, dunque, con la qualificazione già in tasca, il Ghana ha potuto concentrarsi sulle amichevoli per preparare al meglio il prossimo Mondiale.

    Il risultato? Quattro sconfitte consecutive: a novembre contro due nazionali asiatiche come il Giappone (2-0) e la Corea del Sud (1-0), e nella sosta attuale contro l’Austria (un netto 5-1) e la Germania (2-1 firmato da Deniz Undav all’88’).

    Segnali evidenti che hanno acceso un campanello d’allarme che la Federazione non ha voluto ignorare, optando per una rivoluzione a soli due mesi dall’inizio del prossimo grande torneo.

  • IL GIRONE DEL GHANA AI MONDIALI

    Il girone che attende il Ghana al prossimo Mondiale ha tutte le caratteristiche per rivelarsi particolarmente complicato.

    All’esordio ci sarà, almeno sulla carta, l’impegno più abbordabile contro il Panama, seguito però da due sfide di altissimo livello contro altrettante nazionali europee.

    Prima toccherà all’Inghilterra guidata da Thomas Tuchel, una delle principali favorite per la vittoria finale; poi, a chiudere, la Croazia di Luka Modrić e compagni, formazione che nelle ultime due edizioni del Mondiale ha raggiunto rispettivamente una finale e una semifinale.

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