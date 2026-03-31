Decisione a sorpresa del Ghana: esonerato il ct Otto Addo, la panchina resta vacante a due mesi dal Mondiale

Per chi pensa che le amichevoli delle Nazionali non abbiano alcuna valenza e vengano prese sottogamba, quanto accaduto in Ghana potrebbe rappresentare una sorpresa.

Dopo la sconfitta per 2-1 contro la Germania, infatti, la Federazione della nazione africana ha deciso di sollevare dall’incarico il commissario tecnico Otto Addo, nonostante la vicinanza al prossimo Mondiale.

Le “Stelle Nere”, dunque, si preparano a una vera e propria rivoluzione a poche settimane dall’esordio nella Coppa del Mondo in Canada, Messico e Stati Uniti, dove il debutto è fissato per il 18 giugno contro il Panama.