Dean Huijsen ha preferito la Juventus al Real Madrid: la spiegazione del difensore che può avere una "seconda chance"

Il giovane difensore ha raccontato perché ha scelto la Juventus in passato: "C'erano Barzagli, Chiellini, Bonucci". Futuro al Real Madrid?

Al centro dell'attenzione in questi giorni c'è Dean Huijsen e i motivi sono molteplici. Da una parte, ci sono i rimpianti della Juventus, che in estate lo ha ceduto per meno di 20 milioni; cifra che sembra già molto bassa vista la crescita del difensore in Premier League e le valutazioni che girano attorno a lui.

E poi, ovviamente, la convocazione con la Spagna, la prima in Nazionale maggiore per Huijsen. Una grande soddisfazione per il classe 2005 che è stato premiato per la stagione che sta disputando con il Bournemouth.

Huijsen ha rilasciato un'intervista a Relevo in cui si racconta e spiega anche come mai quando era solo un ragazzino ha scelto di andare alla Juventus nonostante avesse la proposta anche del Real Madrid. E chissà se il talento spagnolo avrà la possibilità nuovamente di vestire la maglia dei blancos.