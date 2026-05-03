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De Zerbi TottenhamGetty Images
Francesco Schirru

De Zerbi vince ancora, il Tottenham è fuori dalla zona retrocessione: ora può succedere di tutto

Premier League
R. De Zerbi
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Aston Villa
Tottenham Hotspur

Il Tottenham ha a sorpresa battuto l'Aston Villa, una delle migliori squadre del campionato, riuscendo a superare un West Ham sconfitto nell'ultimo match disputato.

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Certo, l'Aston Villa era reduce dalla semifinale d'andata di Europa League, torneo su cui si sta concentrando maggiormente, ma il Tottenham ha dimostrato di poter essere ancora quel club in grado di battere le grandi del campionato. Dopo aver superato il fanalino di coda Wolverhampton, Roberto De Zerbi ha fatto sua la gara che pouò realmente cambiare il destino degli Spurs.

La vittoria per 2-1 a Birmingham, con il goal del Villa arrivato solamente all'ultimo minuto, ha del resto permesso di scavalcare il West Ham, ora in zona retrocessione come 18esima dopo essere stata superata per 3-0 dal Brentord. Il Tottenham si trova a +1 in vista delle tre gare finali, tra l'altro con la possibilità di ospitare in casa un Leeds oramai salvo dall'alto dei 43 punti ottenuti, sette in più degli Hammers che nella prossima e terzultima sfida di Premier sfideranno l'Arsenal in un derby di Londra non adatto a cuori deboli, da cui potrebbe passare sia il titolo sia l'ultima retrocessa.

Il successo contro l'Aston villa non solo vale il sorpasso, ma soprattutto un'enorme iniezione di fiducia in vista del Leeds e delle sfide finali contro Chelsea ed Everton, che sembrerebbero essere alla portata di un Tottenham nuovamente in forma, soprattutto mentale.

  • LE CINQUE VITTORIE DI FILA

    Dopo il pareggio contro il Brighton e il 18esimo posto, De Zerbi aveva suonato la carica conscio di come tutto potesse accadere, evidenziando a gran voce la possibilità di vincere le ultime cinque partite.

    Per ora il conto è a due dopo i successi contro Wolves e Aston Villa, con il match contro il Leeds previsto la settimana prossima: dal punto di vista psicologico conquistare anche un altro match potrebbe realmente mantenere il Tottenham in Premier, anche perché il West Ham se la vedrà contro la capolista Arsenal.

    Essendo un derby così delicato per tutte e due le formazioni, West Ham-Arsenal risulta comunque aperta ad ogni risultato: definire gli ospiti come favoriti potrebbe essere fuorviante, visto quanto gli Hammers venderanno cara la pelle in una sorta di ultima spiaggia.

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  • IL NOTTINGHAM FOREST

    Impegnato lunedì contro il Chelsea, il Nottingham Forest, che ha conquistato l'andata nelle semifinali di Europa League contro l'Aston Villa, potrebbe allontanarsi dal 18esimo posto e lasciare la questione salvezza a Tottenham e West Ham, ma con una sconfitta tutto potrebbe ancora accadere.

    A 39 punti, il Nottingham si trova a +2 sul Tottenham e a +3 sul West Ham, una distanza minima anche con soli punti ancora raggiungibili in questo finale di maggio.

    De Zerbi ha dalla sua questo ritrovano entusiasmo delle ultime due gare, che potrebbe ampiamente bastare senza dover neanche guardare alle due avversarie che allo stesso modo sperano di continuare in Premier League.

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