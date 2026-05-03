De Zerbi vince ancora, il Tottenham è fuori dalla zona retrocessione: ora può succedere di tutto

Certo, l'Aston Villa era reduce dalla semifinale d'andata di Europa League, torneo su cui si sta concentrando maggiormente, ma il Tottenham ha dimostrato di poter essere ancora quel club in grado di battere le grandi del campionato. Dopo aver superato il fanalino di coda Wolverhampton, Roberto De Zerbi ha fatto sua la gara che pouò realmente cambiare il destino degli Spurs.

La vittoria per 2-1 a Birmingham, con il goal del Villa arrivato solamente all'ultimo minuto, ha del resto permesso di scavalcare il West Ham, ora in zona retrocessione come 18esima dopo essere stata superata per 3-0 dal Brentord. Il Tottenham si trova a +1 in vista delle tre gare finali, tra l'altro con la possibilità di ospitare in casa un Leeds oramai salvo dall'alto dei 43 punti ottenuti, sette in più degli Hammers che nella prossima e terzultima sfida di Premier sfideranno l'Arsenal in un derby di Londra non adatto a cuori deboli, da cui potrebbe passare sia il titolo sia l'ultima retrocessa.

Il successo contro l'Aston villa non solo vale il sorpasso, ma soprattutto un'enorme iniezione di fiducia in vista del Leeds e delle sfide finali contro Chelsea ed Everton, che sembrerebbero essere alla portata di un Tottenham nuovamente in forma, soprattutto mentale.