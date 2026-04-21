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Tottenham Hotspur v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport
Leonardo Gualano

De Zerbi spinge il suo Tottenham "può vincere 5 partite di fila": ma le chance sono solo dello 0,23%

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Tottenham Hotspur

Roberto De Zerbi, dopo il pareggio col Brighton, ha spiegato che il Tottenham può vincere tutte le ultime partite di campionato: secondo il supercomputer di Opta però, le possibilità sono minime.

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Cinque partite ancora da giocare e due punti da recuperare sulla quartultima: quella che sta vivendo il Tottenham è una situazione che ad inizio stagione sarebbe stata difficile anche solo da immaginare.

Gli Spurs sono alle prese con una crisi senza precedenti e nel corso degli ultimi mesi hanno inanellato una serie di risultati che li ha spinti nei bassifondi della classifica di Premier League, in piena zona retrocessione.

Fin qui non è riuscito a far invertire la rotta nemmeno Roberto De Zerbi che, assunto lo scorso 31 marzo per sostituire il dimissionario Igor Tudor (il quale a sua volta aveva preso il posto un mese e mezzo prima dell'esonerato Thomas Frank), ha raggranellato un solo punto nelle sue prime due partite.

Il tecnico italiano, tuttavia, dopo il recente pareggio interno contro il Brighton, si è detto certo delle possibilità di salvezza della sua squadra.

  • IL PAREGGIO CONTRO IL BRIGHTON

    Roberto De Zerbi ha fatto il suo debutto sulla panchina del Tottenham lo scorso 12 aprile in occasione della sfida persa per 1-0 sul campo del Sunderland.

    Sei giorni dopo gli Spurs, nel trentatreesimo turno di Premier League, sono andati ad un passo dal successo interno contro il Brighton (tra l'altro una delle ex squadre di De Zerbi), ma al 95' sono stati raggiunti sul 2-2 quando è stato Georginio Rutter, dopo un errore in fase di disimpegno di Danso, a battere Kinsky con un gran tiro a giro.

    Un pareggio che ha aggravato la posizione del Tottenham, ma dopo il triplice fischio finale De Zerbi si è detto certo delle possibilità di recupero della sua squadra.

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  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-BRIGHTONAFP

    "POSSIAMO VINCERE LE PROSSIME CINQUE"

    Dopo il pareggio contro il Brighton, De Zerbi non ha solo invitato la sua squadra a restare unita e a rialzarsi, ma ha anche spiegato come il suo Tottenham abbia le carte in regola per vincere tutte le partite che restano da qui alla fine della Premier League.

    "So che stiamo lottando per la salvezza e che il momento è molto difficile, ma lotteremo fino alla fine di ogni partita e daremo il massimo. Se lo faremo, non sarà ancora finita, oggi ho visto dei segnali positivi e abbiamo tutto per raggiungere il nostro obiettivo.

    Ora è difficile credermi, ma se guardate i giocatori del Tottenham e il loro livello, penso che possiamo vincere cinque partite di fila. Non voglio essere arrogante, perché non lo sono, soprattutto adesso, ma abbiamo la qualità per lottare per vincere tutte le prossime partite consecutivamente".

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  • LO 0,23% DI POSSIBILITÀ DI RIUSCIRCI

    Nonostante l'ottimismo di De Zerbi, il Tottenham è chiaramente chiamato a un'impresa.

    Per gli Spurs, visto il recente andamento, vincere tutte le prossime partite da qui al termine della stagione sarà qualcosa al limite dell'impossibile.

    Il Tottenham, nei prossimi turni, affronterà il Wolverhampton (in trasferta), l'Aston Villa (in casa), il Leeds (in casa) e il Chelsea (in trasferta), per poi chiudere il campionato in casa contro l'Everton.

    Una serie di partite non semplici, tanto che secondo il supercomputer di Opta le possibilità di vincere tutte le restanti cinque gare sono appena lo 0,23%.

    Si partirà dal 39,1% di possibilità di battere il Wolverhampton ultimo in classifica e già retrocesso, ad una percentuale che progressivamente si abbasserà gara dopo gara.



  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-BRIGHTONAFP

    IL TOTTENHAM NON VINCE IN PREMIER DAL 2025

    A rendere il cammino del Tottenham ancora più complicato sono ovviamente i risultati degli ultimi mesi.

    Quello degli Spurs è l'unico club di Premier League a non aver ancora vinto una singola partita di campionato nel corso del 2026.

    Per il suo ultimo successo nel torneo bisogna tornare addirittura allo scorso 28 dicembre, quando era quattordicesimo in classifica e si impose per 1-0 sul campo del Crystal Palace.

    Una vittoria che gli consentì di risalire all'undicesimo posto, ma da allora è iniziata una caduta ai limiti dell'impronosticabile.

    Nelle successive quindici uscite, infatti, il Tottenham ha ottenuto solo sei punti, frutto ovviamente di altrettanti pareggi che sono stati accompagnati da nove sconfitte.

    Un crollo tale da far pensare ad un'eventuale salvezza come una vera e propria impresa.

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