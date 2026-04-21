De Zerbi spinge il suo Tottenham "può vincere 5 partite di fila": ma le chance sono solo dello 0,23%

Cinque partite ancora da giocare e due punti da recuperare sulla quartultima: quella che sta vivendo il Tottenham è una situazione che ad inizio stagione sarebbe stata difficile anche solo da immaginare.
Gli Spurs sono alle prese con una crisi senza precedenti e nel corso degli ultimi mesi hanno inanellato una serie di risultati che li ha spinti nei bassifondi della classifica di Premier League, in piena zona retrocessione.
Fin qui non è riuscito a far invertire la rotta nemmeno Roberto De Zerbi che, assunto lo scorso 31 marzo per sostituire il dimissionario Igor Tudor (il quale a sua volta aveva preso il posto un mese e mezzo prima dell'esonerato Thomas Frank), ha raggranellato un solo punto nelle sue prime due partite.
Il tecnico italiano, tuttavia, dopo il recente pareggio interno contro il Brighton, si è detto certo delle possibilità di salvezza della sua squadra.