De Zerbi spinge il suo Tottenham "può vincere 5 partite di fila": ma le chance sono solo dello 0,23%

Dopo il pareggio contro il Brighton, De Zerbi non ha solo invitato la sua squadra a restare unita e a rialzarsi, ma ha anche spiegato come il suo Tottenham abbia le carte in regola per vincere tutte le partite che restano da qui alla fine della Premier League.

"So che stiamo lottando per la salvezza e che il momento è molto difficile, ma lotteremo fino alla fine di ogni partita e daremo il massimo. Se lo faremo, non sarà ancora finita, oggi ho visto dei segnali positivi e abbiamo tutto per raggiungere il nostro obiettivo.

Ora è difficile credermi, ma se guardate i giocatori del Tottenham e il loro livello, penso che possiamo vincere cinque partite di fila. Non voglio essere arrogante, perché non lo sono, soprattutto adesso, ma abbiamo la qualità per lottare per vincere tutte le prossime partite consecutivamente".